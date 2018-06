'I Salon du Connaisseur', un encuentro con el arte de todos los tiempos

Mi pasión por el arte me ha llevado a poner en marcha por fin una idea que desde hace tiempo tenía en la cabeza: un espacio en el que galerías y anticuarios puedan mostrar -y vender- sus piezas más selectas y escogidas. Una conversación de tú a tú entre el experto y el visitante. Un lugar acogedor por el que apetezca pasearse. Un encuentro con el arte de todos los tiempos. Una muestra en la que el visitante pueda entablar una conversación directa con el galerista y anticuario y conocer más sobre las piezas expuestas.

Por fin, el miércoles 13 abrió sus puertas al gran público el I Salon du Connaisseur, en la céntrica calle Velázquez 12 de Madrid. En este deseo hecho realidad, dieciséis galeristas y anticuarios exponen sus obras seleccionadas. Apreciar de cerca la belleza de un cuadro de Sorolla de 1898, contemplar una cómoda francesa del siglo XVII única y cuya pareja está en el Palacio de Versalles de París o, incluso, poder pasar las hojas de una Biblia del taller de Gutenberg del XV... El Salón es un fantástico viaje por el Arte desde la Antigüedad hasta nuestros días en 600m. Todo esto (y alguna sorpresa más) es lo que se ofrece al visitante, una oportunidad única para disfrutar el arte de una manera cercana y muy diferente a la de un museo.

Francisco Escudero Anticuarios

Creo firmemente que el coleccionismo es una de las asignaturas pendientes en este país. La pasión por el coleccionismo también se aprende. Si tienes la suerte, como yo, de haber vivido en una familia amante del arte, el coleccionismo forma parte natural de tu vida; aprendes a mirar el mundo y las cosas bellas con otros ojos. Pero como he dicho, también se aprende. Nos encantaría que a través de este Salón consiguiéramos contagiar a algunos de nuestros visitantes nuestra pasión por el coleccionismo. Por eso las puertas del Salón están abiertas al gran público en general. No solamente a otros expertos y eruditos, sino a todo aquel que sienta una admiración hacia las obras de arte y sientan el deseo de saber más. Os puedo asegurar que cualquiera de nuestros 16 "connaisseurs" comparten conmigo la pasión a la que me refiero.

Jorge Alcolea

Además de las magníficas obras expuestas, a lo largo de los 5 días, en el Salón "pasarán cosas". Cada día, a las 13h y a las 18h el historiador Alfonso Ares realizará visitas guiadas para aquellos que lo deseen. El equipo de La Restauradora restaurará piezas en vivo y en directo. El artista Mario Pávez realizará una de sus obras también en directo el sábado a las 13h. Queremos que el Salon sea también un espacio vivo y en movimiento. Nuestro objetivo es cada vez hacerlo mejor, convertir el Salón en una cita ineludible dentro del ámbito cultural, dos veces al año. Ya estamos preparando la edición de octubre y nos encantaría contar con todas vuestras sugerencias.

Como todo proyecto innovador, el camino hasta aquí no ha sido fácil. Explicar algo que no existe, convencer de una idea que uno tiene en la cabeza, nunca es sencillo. Por ello desde estas líneas doy las gracias a los amigos galeristas que han creído en mi proyecto y confiado en él. Ahora solo nos falta que vosotros, lectores y amantes del arte, vengáis a conocer nuestro Salón y disfrutéis de todo lo que hay en él. Sin vosotros, presentes y futuros coleccionistas, proyectos como el actual no serían posible.

Os esperamos en Velázquez 12 hasta el domingo 17, desde las 11 de la mañana hasta las 21:30h. Quizás descubráis que dentro de vosotros hay todo un coleccionista de arte.