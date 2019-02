¿Una tercera posibilidad para el género en el DNI?

El día 13 de febrero es la fecha prevista para votar en Comisión de Justicia los cambios en la Ley 3/2007. Entre esos cambios se propone la posibilidad de no poner en el DNI el género, o dicho de otra manera, poner una X en lugar de un M o una F.

Para entender esta nueva posibilidad hay que entender la diferencia entre sexo (genitales) y género. Una persona puede nacer con aparato reproductor masculino, femenino o multitud de casos intermedios. Pero el simple hecho de introducir las palabras masculino y femenino junto al genital hace que se cree la confusión entre género y sexo. El sexo es el genital y no es algo binario, la I de LGTBIQA+ viene de intersexual, todos los casos que no son clasificables como genitales externos o genitales internos. Por la experiencia que tengo hablando con gente de estos temas, seguramente no lo sabías, así que ya puedes explicárselo a la gente que te pregunte e incluso a la que no te pregunte: ¡explícaselo a la primera persona que te hable!

Y hago un pequeño paréntesis porque cuando he puesto LGTBIQA+ seguramente has pensado: "¿Cómo? ¿Q? ¿A? ¿+?". Q -> Queer.

A -> Asexual

+ -> Todos los que no entren en el resto de categorías

Ahora que entendemos qué es el sexo, pasemos al género. Aquí sí que se habla con propiedad diciendo hombre o mujer, género masculino o femenino. Pero, al igual que en el caso del sexo, puede haber gente en los puntos medios, que sienta que no pertenece a ninguno de los dos géneros binarios. Al fin y al cabo, el género es una construcción social a partir de unos genitales y no tienes por qué sentirte cómodo con el género impuesto al nacer. Además de las personas que se identifican con el otro género binario, hay gente de género fluido (que viaja dentro del espectro del género), no binaria o agénero, entre otras posibilidades.

Aunque la decisión del género se basa en el genital cuando naces, cosa que habría que debatir largamente, la casilla de la partida de nacimiento y del DNI es para la identidad de género, esto es, el género con el que te identificas.

Es por tanto, para todas las personas no binarias, que aparece esta tercera posibilidad. No es un tercer género, es un género no binario e incluye todas las posibilidades de personas que no conformen con un género (del inglés "gender non conformant").

El entender las diferencias de género y sexo es lo que permite entender mejor algo que últimamente se oye más:

Cisgénero -> El género asignado al nacer es con el que te identificas

Transgénero -> Te identificas con el género al que no fuiste asignado al nacer (nótese que en esta definición seguimos hablando de algo binario)

Pero, al igual que hay más posibilidades en género y sexo, hay una tercera posibilidad en estas asignaciones. He visto la palabra intergénero usada de varias formas en internet, pero recientemente he aprendido que una persona intersexual, si no pueden asignar un género claro a partir del genital, sería intergénero y desarrollaría a futuro cualquiera de las expresiones de género que exponía anteriormente.

Por lo tanto, una persona podría ser intersexual intergénero hombre, pero dado cómo es el mundo occidental actualmente, sería imposible ser un genital femenino cisgénero de género fluido, porque nunca te podrían asignar ese género al nacer.

Pero que no te lo asignen al nacer no quiere decir que no puedas tener esa identidad de género y es, entre otras, para estas personas, por lo que se necesita un cambio. Muchos países ya han dado el paso, es ahora el turno de España.

Pero, una vez que una clasificación se subvierte, ¿no sería más útil eliminarla en lugar de poner parches?

Si todo sale adelante, teniendo la posibilidad de no poner el género, ¿cuál es la motivación para ponerlo? A mí, que me apunten para quitarme el género del DNI.

