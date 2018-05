¡Movilízate, es tiempo de ganar!

El Primero de Mayo es un día de reivindicación y lucha. Las movilizaciones son imprescindibles para conseguir recuperar todos aquellos derechos y libertades que hemos perdido durante la crisis.

Este Primero de Mayo tiene que ser un día combativo y reivindicativo, feminista, juvenil y pensionista, de todos y de todas. Una movilización contra los salarios de miseria, las pensiones de mierda, los contratos por horas y días fraudulentos en su mayoría, la precariedad y la inseguridad, o los recortes sociales. Es una evidencia que nuestro país crece. La economía lo hace a ritmos superiores al 3% y las empresas están ganando más dinero que antes de la crisis. De hecho, mientras los sueldos de los trabajadores crecen únicamente un 0,5%, el de los consejeros del IBEX aumenta 14 veces el salario medio. Es por esa razón, que le pedimos a la Patronal una subida de salarios de, por lo menos, el 3% y que el Salario Mínimo en convenio se sitúe en los 1.000€.

Los empleos cada vez son de peor calidad, y la precariedad y la degradación de condiciones de trabajo se traduce en más accidentes laborales

Mientras tanto, los empleos cada vez son de peor calidad, y la precariedad y la degradación de condiciones de trabajo se traduce en más accidentes laborales. No podemos consentir que mueran más de 600 personas al año en accidentes de trabajo. Si las empresas ganan dinero tienen que invertir en prevención. Hoy en día no es así, y muchas de ellas incumplen sistemáticamente las leyes de prevención y los convenios.

Y tampoco podemos admitir que uno de cada cinco españoles se encuentre en situación de desempleo, que la mitad de los parados y paradas no tenga ningún tipo de cobertura y lleve más de un año en el desempleo o que nuestros jóvenes (la mitad de ellos en paro) no puedan tener un proyecto vital, sin olvidar que tres de cada 10 asalariados a tiempo completo no supera los 1.000€, o que 1.241.800 hogares tienen a todos sus miembros en paro.

Las movilizaciones son la palanca para recuperar derechos y la lucha por las pensiones lo demuestra

Hemos dicho en multitud de ocasiones que las movilizaciones son la palanca para recuperar derechos y la lucha por las pensiones lo demuestra. Hace escasamente una semana el Gobierno solo subía las pensiones un 0,25€ (1,6€ de media). Argumentaba que no había dinero para más. No les creímos y luchamos. Hace tan solo unos días, tuvo que rectificar y anunciar tras un acuerdo con el PNV que las pensiones van a subir de acuerdo con el coste de la vida (el IPC). Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Debemos conseguir la eliminación del Factor de sostenibilidad, aumentar las pensiones más bajas hasta los 1.000€ y la derogación de la reforma de pensiones del 2013. Solo así nuestra sociedad podrá empezar a ser justa en lo que a pensiones se refiere.

Debemos también convertir el Primero de Mayo en una movilización morada. El 8M sentó un antes y un después en la lucha por la igualdad. El Gobierno debe llevar a cabo medidas para revertir una situación injusta, empezando por la creación de una Ley de igualdad salarial.

Desde UGT no podemos permitir que cientos de miles de españoles y españolas vivan por debajo del umbral de la pobreza, comenzando por la mayoría de los pensionistas, y es por eso que este Primero de Mayo queremos exigir más igualdad, mayores salarios, más pensiones, más seguridad, más empleo, más estabilidad y más derechos.

Parecía difícil conseguir un aumento del SMI del 20% o la subida de un 6% para los empleados públicos, pero ambas cosas las conseguimos

Estoy seguro que si seguimos luchando, todos juntos, podremos alcanzar aquello que nos proponemos. Parecía difícil conseguir un aumento del SMI del 20%, pero lo hicimos. También parecía complicada la subida de un 6% para los empleados públicos, pero también lo conseguimos. Dos grandes acuerdos que nos dan fuerza para seguir luchando.

Es tiempo de ganar. Es tiempo de recuperar derechos. Este Primero de Mayo tiene que marcar un antes y un después en nuestro país. Vamos a recuperar los derechos perdidos y vamos a logar otros nuevos. Este 1 de mayo os queremos a todos y a todas en las calles para pedir lo que nos pertenece.