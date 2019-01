Mi exmarido está casado con una amiga mía y ahora van a tener un hijo

Esta idea me crea una sensación irritante de pánico existencial en la tripa. Si ya no soy su esposa y no soy la única madre de sus hijos, ¿quién soy?

La cosa es que cuando pensé que estaban probando la fecundación in vitro deseé que no les funcionara. Nunca se lo he confesado a nadie, pero es la verdad. No quería que tuvieran un bebé porque eso significaría que tienen su propia familia sin mí. Desde que nos divorciamos hace cinco años, en ocasiones he sentido que mis hijos son un préstamo que les hacía a los dos para que pudieran completar sus pequeñas postales de Navidad.

Tenía la sensación de que habían estado probando la fecundación in vitro. Los niños me habían dicho que Kelly había salido dos o tres veces varios sábados por la mañana para ir a unas citas médicas misteriosas y urgentes.

Me lo imagino caminando en círculos, tapando el micrófono del móvil y girándose hacia su esposa mientras lo dice. Me la imagino a ella tumbada a su lado vestida con un camisón fino y descolorido de hospital en una cama cubierta con papel en una sala de exploración.

El sonido de miedo de su voz me resulta familiar y hace que me suba la sangre a la cabeza, sonrojándome las mejillas.

Me imagino a mi ex y a Kelly haciendo senderismo por la ladera de un volcán o desayunando en la cubierta de un yate, tomándose un mimosa y contemplando el amanecer.

Cuando me lo coge, me aclaro la garganta y hago acopio de fuerzas para preguntarle qué le parece la idea de tener un nuevo hermanito o hermanita. Sin embargo, me responde: "Papá y Kelly se han ido esta mañana; aún no han vuelto".

Pero no quiero denigrarla más. Ya empiezo a sentir una especie de simpatía barata. La mayor parte del tiempo, me gustaría olvidar que están casados, pero con esta nueva noticia, olvidarlo es imposible.

Me viene un recuerdo vívido a la mente junto con una repentina sensación de calma. Noto que se me relaja todo el cuerpo. Los ojos se me sosiegan y acuden unas pocas lágrimas cálidas.

Adopto el tono de voz que utilizo cuando les leo cuentos de buenas noches a mis hijos.

"¿Recuerdas la primera vez que me quedé embarazada? Tuve infección de vejiga. Es muy común en estas etapas tan tempranas. Estoy segura de que es eso. Al bebé no le pasará nada. Es algo completamente tratable".

"¡Eh, es verdad!". Suena estupefacto. Me imagino que vuelve a hacer eso, tapar el teléfono con la mano y girarse hacia su mujer.

"Laura dice que también nos pasó esto a nosotros. Dice que probablemente sea infección de vejiga. Dice que va a ir todo bien, que es totalmente normal".

"¿De verdad?". Su voz suena leve y lejana. "Cuánto tiempo duró?".

"No mucho", digo en voz bastante alta como para que me oiga en el caso de que hayan puesto el manos libres. "Dile que no se preocupe".

Me sorprende descubrir que las lágrimas han logrado escapar de mis ojos y ahora recorren libremente las mejillas.

Creía que deseaba que su intento de formar una familia fuera un fracaso absoluto y descorazonador.

"Dile que va a ir todo bien".

"Dice que va a ir todo bien, Kelly. Dice que no te preocupes".

Y así me di cuenta de cuáles eran mis verdaderos sentimientos por el hecho de que mi exmarido y Kelly fueran a tener un bebé. Creía que deseaba que su intento de formar una familia fuera un fracaso absoluto y descorazonador. Pensaba que quería sentir esa petulante sensación de superioridad de saberme la única mujer que podría engendrar a sus hijos.

Cierro los ojos y analizo mi cuerpo en busca de esas afiladas ansias de venganza que habían estado alojadas junto a mi corazón durante estos últimos años. Organizo rápidamente recuerdo doloroso tras recuerdo doloroso de la época posterior al divorcio y mis sentimientos de "comparación y desesperación", trato de recordar el desprecio y mis deseos de verles infelices. No obstante, me doy cuenta de que tan pronto como mi hijo me ha dicho por la mañana que algo iba mal, algo en mi interior ha cambiado, algo que aún no sé explicar.

Quiero que su bebé esté bien. Darme cuenta de esto me ha hecho darme cuenta también de algo que me sorprende aún más. Ya no me importa qué pasará conmigo si Kelly y mi exmarido forman su propia familia. Sin darse cuenta y sin haber nacido aún, este bebé ha disipado mi miedo egocéntrico a ser desplazada y reemplazada y lo ha convertido en algo mucho más sencillo de metabolizar: el perdón.

