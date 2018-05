QBA y el asesinato de los tres estudiantes de cine: economía de una atrocidad

Protestas en Ciudad de México por el asesinato de los tres estudiantes de cine de Guadalajara. 24 de abril de 2018.

El asesinato de los tres jóvenes cineastas en las afueras de Guadalajara el mes pasado desató una ola de indignación en todo el país. La crueldad del asesinato y el destino final de los estudiantes, disueltos en ácido para destruir la evidencia del asesinato, rebasó los parámetros de crueldad incluso para un país como este que ha visto correr un ríos de sangre en una década de "guerra contra el crimen organizado".

Uno de los incriminados en este episodio fue detenido días más tarde y ha declarado acerca del papel que tuvo en este episodio. Su caso se ha tornado notorio porque además de trabajar para un cártel del crimen organizado, también se dedicaba al hip hop bajo el seudónimo QBA. Al leer la reconstrucción del asesinato publicada por el diario El País, un dato llama la atención:

Fuente: El País

QBA ganaba en un "buen" mes hasta 14 mil pesos por dos trabajos que realizaba para el criminal que le daba empleo. Sabemos que el hombre tenía una pareja e hijos de acuerdo con una columna de Héctor de Mauleón, por lo que probablemente su situación económica no era particularmente próspera. Más aún, parece que QBA no tenía una educación más allá de lo básico, por lo que sus perspectivas laborales no eran particularmente brillantes, pese a ser una celebridad regional en el mundo de la música.

La maldad de este hombre es innegable y nadie justifica las horrendas acciones que realizó. Sin embargo, fuera mundo del crimen, ¿qué vida le esperaba de haberse decidido por un empleo legal para subsistir? De acuerdo con la ficha que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tiene sobre la situación laboral en Jalisco, el salario mensual promedio de aquellos trabajadores asegurados en el IMSS en la entidad es de 10 mil 577 pesos mensuales. Sin embargo, un sitio web especializado en ofertas de empleo señala que un mecánico automotriz en el país gana una media salarial de 7,831 pesos al mes.

Fuente: Indeed.com.mx

Más perturbador es que la paga ofrecida por los criminales a QBA no solo era mayor al promedio en el estado de Jalisco. Incluso es mayor que la que se paga a personas que invirtieron años de su vida y miles de pesos en una carrera profesional. Tal es el caso de la carrera de medicina, cuyo salario promedio de acuerdo con el Observatorio Laboral de la (STPS) es de 13 mil 660 pesos en Jalisco.

Fuente: Observatorio Laboral, STPS

Nada justifica, ni siquiera desde un punto de vista económico la decisión de QBA y sus cómplices como asesinos a sueldo y destructores de cuerpos humanos. Sin embargo, no dejo de pensar que una economía que por décadas ha basado su "ventaja competitiva" en bajos salarios y precariedad económica no solo ha representado ventajas a empresarios que buscan mano de obra barata. Los delincuentes han aprovechado la situación para reclutar, por una inversión relativamente modesta, un ejército aparentemente infinito de voluntarios dispuestos a demostrar lo que decía el coronel Kurtz en la película Apocalypse Now: no hay límites para el horror.

(VIDEO: Ellos eran Javier Salomón, Jesús Daniel y Marco, los estudiantes asesinados en Guadalajara).

Este artículo se publicó originalmente en El Huffpost México