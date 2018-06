LasFeministasQueremos —El manifiesto 3.0 levantado a hombros de gigantas

La periodista Lula Gómez en su artículo sobre el libro de Isabel Mastrodoménico titulado Las Feministas Queremos, resume perfectamente el necesario equilibrio entre el pensamiento clásico feminista y la importancia de los nuevos códigos de comunicación en la cuarta ola del Feminismo.

Bajo el título El Hashtag que se convirtió en LibroLula nos habla de cómo el Feminismo que hoy vemos hunde sus raíces en la gran y profunda trayectoria intelectual de quienes nos precedieron.

Visibilizar la genealogía feminista es uno de los capítulos del libro de Isabel Mastrodoménico. Y es que como decía Isaac Newton (1643-1727), se trata de reconocer que "si he sido capaz de ver mas allá es por que me he levantado a hombros de gigantas"(If I have seen further it is by standing on ye sholders of Giants). Idea que recoge la periodista Ana Perez Luna en su artículo La Cuarta Ola del movimiento Feminista en ElDiario.es Andalucia

Estaríamos cometiendo un grave error si nos otorgásemos el éxito del actual movimiento íntegramente a nosotras mismas. O aún peor, si lo achacáramos a la inercia de los tiempos, porque en nuestro caso la inercia sólo nos hubiera llevado a retroceder ante un machismo tan arraigado socialmente. La situación actual, en la que abiertamente podemos reivindicar cambios políticos y sociales, manifestarnos o hacer huelga (ojo, que entre nosotras hay muchas que aún no pueden permitírselo) se la debemos a otras mujeres. En su caso incomprendidas, denostadas, violentadas, invisibilizadas y vetadas del más mínimo protagonismo público.

Hablamos de un manifiesto feminista contemporáneo. Un Feminismo político, pragmático, que mide la efectividad de su activismo por las iniciativas legislativas y las partidas presupuestarias que se aprueban para conseguir la Igualdad de Género real. Porque como decía la filosofa y maestra Amelia Valcarcel"A las personas normales nos empoderan las Leyes".

Las Feministas Queremos comienza con una carta que expresa lo que quieren las mujeres. Una carta de Maria Deraismes (1828-1894), intelectual francesa y co-fundadora de la primera orden masónica que consagró la Igualdad de Género como principio fundacional — L'Ordre Maçonnique Mixte et International «LE DROIT HUMAIN » y que dice así:

"Lo que las mujeres quieren, es que los varones dejen de basar su grandeza en el menoscabo sistemático de las hembras. Lo que las mujeres quieren, es dejar de una vez por todas de ser educadas, instruidas o modeladas conforme a un tipo determinado de convención; una convención, por lo demás, carente de toda realidad, pues fue concebida en las mentes de poetas, novelistas y artistas"

Cada uno de los doce puntos que reivindica Las Feministas Queremos, ilustrados por Monica de Rivas, se desarrolla en un capitulo independiente. En cada capítulo, una carta de alguna de las gigantas del Feminismo, que nos deja el siguiente itinerario a modo de índice:

Que se respeten nuestros Derechos Humanos —Olympe de Gouges Igualdad de derechos y oportunidades —Flora Tristán Políticas públicas con perspectiva de género —Abigail Adams Paridad, especialmente donde se toman las decisiones —Teresa Claramunt Respeto para nuestros derechos sexuales y reproductivos —Doctora Madeleine Pelletier Educación en igualdad —George Sand Que el mundo de la comunicación adopte una perspectiva feminista —Virginia Woolf La erradicación de la violencia de género —Inma Chacón Visibilizar nuestra genealogía —Ana Frank SORORIDAD, no enfrentamientos —Jeanne Deroin y Pauline Roland Que quede claro: NO es NO —Sarah Bernhardt Que no os engañen, las feministas queremos igualdad —Nelly Roussel

Isabel Mastrodoménico, directora de la Agencia Comunicación y Género, feminista y experta en igualdad, en este libro de la Editorial Lo que no existe, recoge de una forma clara y sencilla, la máxima del movimiento que defiende el feminismo: LA IGUALDAD.

Cada capítulo responde así a la pregunta ¿Pero qué más quieren las feministas?, tan repetida en las calles y en Redes Sociales por una sociedad perpleja que ignora la desigualdad de género real, porque se le ha hecho creer que hombres y mujeres ya somos iguales.

Un libro necesario para una ciudadanía que necesita ideas claras sobre el Feminismo, con un lenguaje directo y ameno, al que contribuye la formación pedagógica de la autora. Pero un libro, también necesario para la formulación de Políticas públicas con perspectiva de género.

Y así, al igual que la exhortación de Abigail Adams a su marido, John Adams, a punto de convertirse en el presidente de los Estados Unidos allá por el año 1797, que cita Isabel, sería preciso que este nuevo gobierno de España y sus ministras tengan muy presente lo que Las Feministas Queremos.