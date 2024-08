Hola a las cucarachas: una empresa de control de plagas revela por qué es bueno tener alguna en casa

Por muy desagradables que resulten, que lo son, su presencia tiene un lado bueno en el caso de que vivas en una granja en una casa de campo en la que puede haber otros animales desagradables, como ratones o determinados insectos. Si vives en la ciudad sin duda no te interesa nada su presencia, es más, es recomendable tomar medidas cuando se detecta alguna en la vivienda, que te contamos a continuación, y acudir a una empresa de control de plagas si sospechamos que su cantidad puede ser considerable.

Lo primero es detectar por dónde están entrando en tu casa. Puedes utilizar una linterna o la linterna de tu teléfono para hacerte una idea general de la situación. Utiliza una fuente de luz para mirar debajo de los muebles y otros lugares desordenados. Enciende y apaga la luz en una habitación oscura y observa dónde corren a esconderse las plagas. Así sabrás dónde anidan. Como bien sabemos, lo que más atrae a las cucarachas es que haya alimento para ellas. Es decir, restos de comida (ya que son omnívoras, es decir, comen de todo) y agua, especialmente en esquinas que les sirvan para refugiarse o incluso en platos sucios que permanezcan durante un tiempo sin limpiarse.

En el caso de que entren en tu vivienda, si no hay restos de agua, se morirán solas al cabo de una semana y si no tienen acceso a comida, en un mes. Como se reproducen muy rápidamente, es vital asegurarse que no dejamos restos de ninguna de estas cosas en ningún momento.

Aparte de que te puedan resultar desagradables las cucarachas y lo poco higiénica que es su presencia, también debes saber que también se consideran peligrosas porque provocan alergias y agravan los síntomas del asma en algunas personas cuando están en una casa infestada.

En cuanto a los beneficios de su presencia, como decíamos, los tienen, pero únicamente en algunos casos concretos, según señalan algunas empresas de control de plagas. La razón principal es que contribuyen al medio ambiente eliminando a materia orgánica en descomposición, que atrapa el nitrógeno. Al alimentarse, liberan nitrógeno en sus heces, que pasa a la tierra y es utilizado por las plantas como nutriente de fácil absorción.

Y no sólo son capaces de deshacerse de los residuos de alimentos no deseados, sino que también pueden ser un alimento saludable para los animales de granja. Son una fuente de alimento para depredadores como pájaros, ranas, ratones, musarañas, reptiles, arañas, escarabajos y muchos otros insectos y mamíferos. Para las personas, en algunas partes se las considera un ingrediente útil en medicina, ya que ofrecen curas para problemas estomacales y otras complicaciones relacionadas con la salud.

Pero, insistimos, lo ideal es que no entren en tu casa, y, si vives en una casa de campo o una granja, investiga las ventajas que puede tener el dejar que permanezcan como alimentos para otros animales, bien de granja o bien de los que quieres prevenir tu casa, como los ratones o los insectos.