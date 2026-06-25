Decretada una alerta alimentaria por listeria en dos productos cárnicos

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha decretado una alerta alimentaria sobre dos productos, chicharrón grande y morcilla, de la marca gaditana Carnes y Congelados Jupe Jerez, por la presencia de listeria monocytogenes.

En una nota de prensa, Sanidad informa de que la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha decretado esta alerta para los lotes 6221, 6241 y 6252 de chicharrón grande (con fechas de consumo preferente entre el 3 y el 25 de agosto) y del lote 6244 de morcilla con consumo preferente el próximo 21 de julio.

La empresa ha detectado la presencia de listeria en sus autocontroles rutinarios, "de modo voluntario y bajo control de los servicios oficiales" y ha procedido a la retirada y recuperación de los productos afectados, a la parada de producción de alimentos listos para el consumo, así como a la realización de actividades extraordinarias de limpieza y desinfección y de muestreos de superficie, según informa la Consejería.

Se han distribuido en la provincia de Cádiz

"En atención al principio de precaución y para mantener un elevado nivel de protección de la salud de los consumidores", se ha procedido a retirar todos los lotes de estos productos que se han distribuido en establecimientos de Cádiz, Jerez de la Frontera, Rota, Prado del Rey, Vejer de la Frontera, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, la pedanía jerezana de La Barca de la Florida y la de Junta de los Ríos (Arcos de la Frontera).

Salud Pública recomienda a las personas que tengan productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos y lo devuelvan al punto de compra.

"En caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la listeriosis (principalmente vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud", añade la nota.