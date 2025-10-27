Carín León, colaboración sorpresa en el nuevo disco de Bon Jovi

El cantante multidiamante, ganador de tres Grammy Latino y un Grammy, sigue tendiendo puentes entre fronteras musicales y lingüísticas, ahora con una colaboración con uno de los artistas más legendarios del rock, Bon Jovi.

La colaboración forma parte de Forever (Legendary Edition), el nuevo disco de la banda de New Jersey, que incluye nuevas versiones de los temas de su decimosexto álbum de estudio, Forever, lanzado en junio de 2024. Con León han versionado We Made It Look Easy, con algunas partes en español.

"Estoy muy orgulloso, casi no me la creo. Bon Jovi es más que un ícono y referente de la cultura. Nunca me imaginé siquiera poder hacer un acercamiento, pero la música, el arte siempre han sido muy buenos con nosotros. Así que agradecido, con ésta gran colaboración. Encantando que voces y referentes como el señor Bon Jovi estén volteando a ver a México y sus sonidos" , expresó el cantante de Primera Cita.

Carín es el único artista latino en la lista de colaboraciones de la producción, que incluye a íconos de la música como Bruce Springsteen y Robbie Williams, así como a superestrellas como Jelly Roll y Avril Lavigne.