Adiós a 'abuelo' y 'abuela': los nuevos apodos usados por nietos españoles que llegaron para quedarse

Los nombres alternativos para los abuelos ayudan a resolver el que podría ser el primer desafío logístico de nuestra infancia. La mayoría de los niños tienen dos pares de abuelos (algunos incluso tienen más) y los nombres pueden ayudar a diferenciar a los familiares.

En Estados Unidos por ejemplo, el término 'abuelo' y 'abuela' está llegando a su fin. Lo explica una abuela, Kester Doyle, para Adevarul: "Nunca me gustó el nombre 'abuelita' porque suena muy viejo. Me vienen a la mente imágenes de abuelos ancianos en mecedoras, tejiendo mantas, horneando pan y usando zapatos ortopédicos, y no me gustan. Mis pequeños me llaman Nana".

Un estudio reciente llevado a cabo por Preply reveló que ciertos nombres son más utilizados que otros. "Mis primas me llaman TuTu", mencionó Angelia L Mason, una abuela de Virginia.

Los resultados de la encuesta indican que los nombres alternativos más populares para los abuelos en Estados Unidos incluyen: Gigi, Nana, Mimi, Bibi, Momo, Mac, Pops, Papi, G-Pa, Grandude ('Tipo grande') o Papa.

Las nuevas tendencias en España

Y mientras tanto, ¿qué ocurre con los nietos españoles de hoy en día? ¿Cómo llaman a sus abuelos y abuelas? El portal SerPadres recopila los siguientes apodos cariñosos que están empezando a jubilar los términos 'abuelo' y 'abuela':

Abu: este apelativo cariñoso se usa indistintamente para abuela y abuelo. Evoca ternura y cercanía.

Abuelito/a: muchos niños se dirigen a sus abuelos con este término tan tierno. La palabra en sí es una expresión clara de afecto.

Yayo/a: yayo o yaya es una manera familiar y entrañable de referirse a los abuelos. Aunque ahora es común en toda España, originalmente se usaba más en Aragón y en las zonas donde se habla catalán.

Tata: en numerosos países latinoamericanos y de habla hispana, tata es una forma cariñosa de llamar a las abuelas. En España, también se emplea tata para referirse afectuosamente a las hermanas.

Mamá grande: en algunas familias, se denomina a la abuela de manera cariñosa como mamá grande. ¡Una forma encantadora de referirse a ellas!

Papá grande: al igual que a las abuelas se las llama mamás grandes en algunas familias, a los abuelos se les puede llamar cariñosamente papás grandes.

Nona: nona es una palabra utilizada en ciertas áreas para referirse con amor a la abuela. En italiano, nonna significa abuela. Esta forma también es común entre los judíos sefardíes.

Nono: nono se usa para abuelo en algunas regiones, al igual que sucede con nona para abuela. En países como Argentina, Colombia, Venezuela (en municipios fronterizos con Colombia) y Perú, su uso está bastante extendido.

Nana: nana es una forma coloquial y afectuosa de llamar a la abuela, ya sea materna o paterna. En algunas áreas, también se utiliza nana para referirse coloquialmente a las niñeras.

Bueli: este diminutivo de abuelito o abuelita es una manera tierna y afectuosa que algunos niños emplean para referirse a sus abuelos.