Adiós a las manzanas: un estudio revela la fruta que activa el cerebro en 4 días

Un grupo de científicos de la Universidad de Otago, tras investigar las propiedades del kiwi, han llegado a la conclusión de que contribuye a mejorar el estado de ánimo. El estudio, publicado en The British Journal of Nutrition, subraya que sus efectos se empiezan a notar "en tan solo cuatro días" y el motivo no es otro que el contenido de esta fruta en vitamina C.

Para poder llegar a esta conclusión, han llevado a cabo un estudio con 155 pacientes, todos ellos con bajos niveles de esta vitamina. Durante ocho semanas, tuvieron que incorporar en su dieta un suplemento de esta, dos kiwis o un placebo.

A través de una encuesta realizada por teléfono debieron ir informando de los siguientes aspectos de su vida: calidad y cantidad de sueño, vitalidad, actividad física, prosperidad y estado de ánimo. De esta manera, los expertos pudieron analizar cómo evolucionaban en todos ellos.

En el caso de aquellos pacientes que habían tenido que incorporar a su dieta los kiwis, los investigadores percibieron cómo en cuatro días habían mejorado algunos aspectos de su vida, como el estado de ánimo y la vitalidad, llegando a alcanzar su punto máximo esta mejoría entre los 14 y 16 días.

Esta cualidad que ahora se le atribuye al kiwi también la ha tenido la manzana. Según recoge El Cronista, es una pieza de fruta que resulta beneficiosa tanto para la digestión como para el estado de ánimo. De hecho, entre sus propiedades, según recoge la Fundación Española de Nutrición, contiene también vitamina C.

"Esto nos ayuda a ver que lo que comemos puede tener un impacto relativamente rápido en cómo nos sentimos", ha explicado el autor principal del estudio, el doctor Ben Fletcher, en unas declaraciones difundidas por la Universidad de Otago.

Aunque ha apuntado que los "participantes tenían una salud mental relativamente buena, por lo que tenían poco margen de mejora, pero aún así informaron los beneficios de las intervenciones con kiwi o vitamina C".

Por su parte, la coautora del informe, la profesora Tamlin Conner, ha añadido que "es fantástico que la gente sepa que pequeños cambios en su dieta, como añadir kiwi, podrían marcar una diferencia en cómo se sienten cada día".