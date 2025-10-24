Alerta por la presencia de salmonela en una marca de la especia de moda
Se ha distribuido en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Salmonella spp., en cúrcuma en polvo “Haldi Powder” de la marca Ali Baba.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Aunque la alerta ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para proceder a su retirada inmediata, estos son los datos exactos del producto:
Nombre del producto: Haldi Powder (cúrcuma en polvo)
Nombre de marca: Ali Baba.
Aspecto del producto: bolsa.
Número de lote: 080824.
Fecha de consumo preferente: 22/04/2026.
Peso de unidad: envases de 100 g, 400 g, y 1 kg
Temperatura: ambiente.
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. Y "en caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".