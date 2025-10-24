Alerta por la presencia de salmonela en una marca de la especia de moda

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Salmonella spp., en cúrcuma en polvo “Haldi Powder” de la marca Ali Baba.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Aunque la alerta ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para proceder a su retirada inmediata, estos son los datos exactos del producto:

Nombre del producto: Haldi Powder (cúrcuma en polvo)

Nombre de marca: Ali Baba.

Aspecto del producto: bolsa.

Número de lote: 080824.

Fecha de consumo preferente: 22/04/2026.

Peso de unidad: envases de 100 g, 400 g, y 1 kg

Temperatura: ambiente.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. Y "en caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".