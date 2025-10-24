Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Alerta por la presencia de salmonela en una marca de la especia de moda
Se ha distribuido en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja.

Redacción HuffPost
Cúrcuma.Getty Images

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Salmonella spp., en cúrcuma en polvo “Haldi Powder” de la marca Ali Baba.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Aunque la alerta ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para proceder a su retirada inmediata, estos son los datos exactos del producto:

Nombre del producto: Haldi Powder (cúrcuma en polvo)

Nombre de marca: Ali Baba.

Aspecto del producto: bolsa.

Número de lote: 080824.

Fecha de consumo preferente: 22/04/2026.

Peso de unidad: envases de 100 g, 400 g, y 1 kg

Temperatura: ambiente.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. Y "en caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud".

