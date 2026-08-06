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Los expertos advierten de las variadas 'trampas' en las etiquetas de magnesio de algunos productos
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Los expertos advierten de las variadas 'trampas' en las etiquetas de magnesio de algunos productos

Los especialistas recuerdan que la clave está en la cantidad de este mineral que sea elemental y alertan de que no tienen efectos "mágicos" que algunos les atribuyen.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Descubre si el magnesio engorda o adelgaza
Un suplemento de magnesio puede ayudar en casos de déficit del mineral.Getty Images

La trampa con los suplementos de magnesio está, como suele ser habitual en tantas cosas, en la letra pequeña. Porque los botes de magnesio suelen anunciar en grande el peso total de la sal unida (por ejemplo, 500 mg de citrato), pero el magnesio elemental (el mineral puro que el cuerpo absorbe) es mucho menor. Los expertos en nutrición y en consumo advierten de esta trampa oculta y aconsejan que miremos la tabla nutricional trasera para ver los miligramos reales de magnesio puro. Y para ello dan una serie de pautas que pueden ayudar y algunos, como los de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) afirman que, en muchos casos, ni siquiera son necesarios.

Lo primero es buscar el término clave: "Elemental". Porque, como decíamos, a menudo la cifra grande de la portada de la etiqueta indica el compuesto total, no el mineral, pero la trasera debe especificar cuántos miligramos aporta de magnesio elemental. 

En segundo lugar, revisa si lo que contiene es la molécula o sal, es decir, si es bisglicinato (alta absorción y afinidad con el descanso), citrato (buena absorción y efecto laxante suave) u óxido (muy baja absorción), lo que marca una gran diferencia.

Además, los especialistas también recuerdan que nos fijemos muy bien en la dosis diaria recomendada, porque el objetivo de aporte mediante suplemento suele rondar los 300 o 400 mg. diarios de magnesio elemental, según las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Otros de los problemas detectados por las autoridades de consumo tiene que ver con los productos que contienen un magnesio marino engañoso. Éste se anuncia como de origen 100% natural del mar, pero resulta que en realidad suele tratarse mayoritariamente de óxido de magnesio extraído de sales marinas, que tiene sus mismos problemas de baja biodisponibilidad.

Además, conviene desconfiar, según estos expertos, en el marketing que atribuye a estos productos propiedades milagrosas o curativas genéricas, en referencia a cualquier formato que se anuncie sin detallar las cantidades específicas por dosis de cada ingrediente activo secundario (como son las vitaminas del grupo B o taurina).

Está comprobado por diversos estudios que un suplemento de magnesio puede servir en concreto para corregir la deficiencia de este mineral y apoyar más de 300 reacciones bioquímicas, como la función muscular y nerviosa, la producción de energía, el control de la glucosa y la mejora del sueño. Pero conviene siempre consultar a un especialista sanitario o en nutrición antes de tomarlo e incluso comentarle el producto concreto escogido, si llevamos tiempo tomándolo. Esto es así porque los nutricionistas apuestan por corregir las pautas alimentarias para lograr con ellas un mayor aporte de estos nutrientes, si es que lo necesitamos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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