El emocionante viaje de ocho mujeres supervivientes de cánceres ginecológicos

Se llama cáncer ginecológico al que se localiza en cualquier lugar del aparato reproductivo —ovario, cuello uterino, útero, vagina y vulva—. Según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que, en nuestro país, en 2023, se diagnosticarán 7.171 nuevos casos de cáncer de útero; 3.584 casos de cáncer de ovario y 2.326 nuevos casos de cáncer de cuello de útero.

Y aunque la incidencia es baja, si se compara con la del cáncer de mama, cuyas cifras alcanzarán los que se diagnosticaron 35.001 nuevos casos el año pasado, la tasa de supervivencia a cinco años del cáncer de ovario, por ejemplo, se sitúa por debajo del 50%, mientras que en el primero ronda el 90%.

“Las pacientes necesitan esperanza. Esperanza —además de ser un nombre de una mujer, aporta sentimiento, fuerza e incluso resiliencia— es el nombre que puede cambiar el destino de las pacientes con cánceres ginecológicos y es la promesa de que hay un mañana, de que quedan cosas por venir. Desde la compañía biofarmaceútica GSK somos conscientes de que esa promesa implica acompañar a las pacientes a lo largo de todo su recorrido por la enfermedad, desde la prevención hasta la supervivencia, pero también de trabajar con todos los profesionales sanitarios que las tratan y las cuidan”, explica Manuela Domenech, directora comercial de tumores sólidos de la multinacional británica. “Nos mueve la esperanza porque creemos que no solo es lo último que se pierde, sino que es un sentimiento que nos permite acercarnos al futuro, anticiparnos, y en cierta manera, acelerarlo”, añade.

Emoción, sentimiento, fuerza y resiliencia

Me llamo Esperanza es precisamente el título de la campaña impulsada por la compañía biofarmacéutica GSK que busca concienciar sobre el cáncer ginecológico desde todos los ángulos: prevención, visibilidad, información y formación, acciones para mejorar el abordaje multidisciplinar, así como las cirugías de alta complejidad y el apoyo a las supervivientes. Es decir, se trata de informar y dar apoyo a las mujeres afectadas, y también a sus familiares y profesionales de la salud involucrados en el tratamiento de esta enfermedad.

Esta iniciativa también ha contado con la colaboración de asociaciones de pacientes, ASACO (Asociación de Afectados por Cáncer de Ovario) y AMOH (Asociación Mama Ovario Hereditario), que son importantes pilares de las mujeres durante y después de la enfermedad.

De entre todas las acciones puestas en marcha por GSK, el documental El Camino a la Esperanza, que recoge el testimonio real de mujeres que han pasado la enfermedad y emprenden un emotivo viaje, ha sido uno de los elementos fundamentales de la campaña.

Las ocho supervivientes de cáncer ginecológico acompañadas por dos oncólogas, las doctoras Ainhoa Madariaga y Mª Jesús Rubio, aterrizan en la isla de Tenerife para alcanzar a pie, en tres etapas, la localidad de La Esperanza, capital del municipio de El Rosario, partiendo de San Cristóbal de La Laguna.

Esas hora caminando, esos días de convivencia, las conversaciones terminan resultando toda una lección de superación, resiliencia, amistad y compañerismo, y un intercambio de experiencias y pareceres sobre sexualidad, apoyo psicológico, nutrición y deporte.

"Esta experiencia me ha aportado muchísimas cosas, me ha hecho ver que no somos únicas, que hay más personas que están en la misma situación que yo he vivido. Me ha enriquecido muchísimo a nivel personal porque quitas prejuicios y quitas miedos también... Y me ha gustado mucho la claridad con la que hemos hablado y con la que nos hemos relacionado", asegura una de las pacientes al completar el viaje. Sensaciones que también compartieron el resto de las mujeres para muchas de las cuales habrá un antes y un después tras El Camino a la Esperanza.