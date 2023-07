Agotados los cupones del sorteo del Extra de Verano del vendedor de la ONCE que votó vestido de buzo

Ataviado con unas gafas, un tubo de snorkel y aletas, Jorge López acudió el pasado domingo del 23J al colegio electoral que tenía asignado, en Churriana, Málaga, vestido de buzo. Tenía que desplazarse 30 kilómetros desde la playa en la que estaba pasando el fin de semana hasta la localidad en la que ejercer su derecho a voto y, ni corto ni perezoso, se enfundó el traje de buceo que tenía en el coche y depositó las papeles mientras que el ruido de sus chanclas y su particular vestimenta acapara las miradas de todos los que se encontraban en el recinto.

Antes preguntó a los agentes de la Policía Local allí presenta si estaba cometiendo alguna irregularidad: "Me dijeron que si no era nada ofensivo y no incitaba a nada podía hacerlo. Es más, ellos fueron los primeros en grabarme", ha reconocido a Antena 3 este vendedor de la ONCE.

La fauna salvaje que sale de casa en época de elecciones en España para votar debería estudiarse profundamente pic.twitter.com/xEcc7l9yqp — Tage (@Tagelca) July 23, 2023

No pasaron ni 5 minutos desde que saliera del colegio para que Jorge se convirtiera en todo un fenómeno en las redes sociales, dadas los numerosas personas que no dudaron en grabar este momento tan reivindicativo a la par que simpática. El resultado: una reacción viral que el lotero agradece y que le llevó a ser reconocido, también a los pocos instantes de que el vídeo fuera un fenómeno en redes, en la playa del Rincón de la Victoria en la que pasaba esta jornada electoral.

Un aumento de ventas

Tal ha sido el reconocimiento que una vez conocido el oficio de Jorge, muchos son los que se han acercado al puesto en el que vende boletos desde hace 20 años, lo que le ha obligado a colgar el cartel de 'agotados' los cupones del sorteo del extra de Verano de la ONCE que estaba repartiendo antes de tiempo: "Ayer -refiriéndose al lunes. a las 11 de la mañana ya no tenía cupones, normalmente se terminan sobre la 1 o las 2 de la tarde", sostenía a Antena 3 Noticias.