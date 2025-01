Cupón Extra de Navidad ONCE 2025 en directo: comprobar resultados y premios del miércoles 1 de enero

HORARIO DEL SORTEO EXTRA DE NAVIDAD DE LA ONCE 2025

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025 de hoy miércoles 1 de enero arrancará a las 11:00 horas (horario peninsular). Puedes seguir esta lotería de la ONCE en directo a través de esta misma retransmisión de El HuffPost. Recuerda refrescar la página asiduamente para no perder detalle de toda la información y comprobar los números premiados al instante.