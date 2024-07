El Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2024 DIRECTO: comprobar todos los resultados y números hoy

Sorteo de Oro de Cruz Roja 2024: premios por aproximación

Si hoy no has conseguido uno de los boletos ganadores en el Sorteo de Oro de Cruz Roja, no te preocupes, aún hay oportunidades para ganar premios menores:



- Si posees un boleto con las cuatro últimas cifras coincidentes con el primer premio, recibirás 200 euros.

- Si tu boleto tiene las cuatro últimas cifras coincidentes con el segundo premio, obtendrás 150 euros.

- Si las cuatro últimas cifras de tu boleto coinciden con el tercer premio, ganarás 100 euros.

- Los boletos que tengan las cuatro últimas cifras coincidentes con los cuartos premios serán premiados con 75 euros.

- Si tu boleto tiene las últimas cuatro cifras de los quintos premios, recibirás 50 euros.