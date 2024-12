Lotería de Navidad 2024: últimas noticias del sorteo del 22 de diciembre, en directo

El sorteo de la Lotería Nacional del 22 de diciembre es el pistoletazo de salida de la Navidad en nuestro país —con permiso de la diva mundial Mariah Carey y su "It's tiiiime" al ritmo de All I Want for Christmas Is You—. Y no es de extrañar porque este especial momento es más antiguo que el tradicional villancico Los peces en el río.