Homenaje al mes del terror: el magosto, samaín y Todos los Santos en España

¡Alzaos, fantasmas vanos,

y os volveré con mis manos

a vuestros lechos de piedra!

No, no me causan pavor

vuestros semblantes esquivos;

jamás, ni muertos ni vivos,

humillaréis mi valor.

Yo soy vuestro matador

como al mundo es bien notorio;

si en vuestro alcázar mortuorio

me aprestáis venganza fiera,

daos prisa; aquí os espera

otra vez don Juan Tenorio.

Segundo acto, quinta escena de Don Juan Tenorio