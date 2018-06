Cuatro razones por las que el aterrizaje de Pedro Duque en el Ministerio de Ciencia es tan importante

El primer astronauta español y, hasta hace poco, responsable de proyectos futuros de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pedro Duque, fue nombrado por Pedro Sánchez como Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades para convertirse en el tercer astronauta en acceder a un puesto político y el segundo en hacerlo como ministro tras Marc Garneau en Canadá. Tras asumir su cargo político la pasada semana, Pedro hizo hincapié en la necesidad de situar a España en la cabeza de la ciencia y en aprovechar el desarrollo de la ciencia y tecnología para asegurar la riqueza y bienestar de las próximas generaciones. Pese a todos los desafíos a los que se va a enfrentar, de los que él mismo es consciente, aquí contamos cuatro razones por las cuales se espera que marque un antes y un después en la gestión política de la ciencia en España.

1. Una mayor visibilidad para la ciencia. El hecho de que un científico tan prestigioso y mediático como Pedro Duque se sitúe en primera línea política va a tener consecuencias muy positivas como una mayor visibilidad de la ciencia en España y la mejora de su percepción social. Se trata de un icono referente de la ciencia en nuestro país que podría llegar a convertirse, con todas sus diferencias, en el equivalente de Stephen Hawking en Reino Unido o Carl Sagan en Estados Unidos. Además, Pedro está muy comprometido con la divulgación y popularización de la ciencia (le hemos visto participar varias veces en el programa Órbita Laika) pues sabe que es la manera idónea de crear nuevas vocaciones científicas entre los más pequeños. Y es que, como le comentó a Pablo Motos en El Hormiguero, la mejora de la cultura científica en nuestro país pasa irremediablemente por un mayor contenido de ciencia en los medios de comunicación: "Para que alguien llegue a ser científico o ingeniero, primero hay que motivarle, y las personas de la televisión también tienen que ayudar a que se exponga lo bonito que es la Ciencia y la Ingeniería. Es muy importante que le llegue a todo el mundo, a los niños de todos los barrios".

2. Apuesta por la investigación básica. En numerosas ocasiones, Pedro Duque ha explicado que la economía de un país no se basa en comprar barato y vender caro sino en inventar nuevos productos que vender. Además, tiene claro que muchos de los inventos y avances tecnológicos llegan como consecuencia de invertir en investigación básica. Es por ello por lo que hay que concienciar a la sociedad de que el dinero invertido en investigación no es dinero que se pierde. Como le explicó a Andreu Buenafuente en Late Motiv: "Es importante que la gente sepa que el dinero no se tira. Se da a unos ingenieros y científicos y como les ponen una meta tan lejana y tan imposible, se afanan y lo usan bien".

3. Cuidado de la educación pública. En una entrevista que le realizaron en la Fundación Juan Marc, preguntaron a Pedro por tres propuestas que sirviesen para mejorar esta sociedad. Él tuvo claro que la primera de ellas debía de ser el cuidado de la educación pública de calidad para asegurarse que todos los niños puedan formarse de la mejor manera posible. "Los genios surgen de forma aleatoria. Si no damos la posibilidad de que todas las niñas tengan una educación con la mayor calidad posible, nos quedaremos sin los genios". Relacionado con lo anterior, su segunda propuesta fue "alimentar el entusiasmo de todos estos niños dándoles la impresión de que van a ser capaces de cambiar las cosas gracias a proyectos ilusionantes". Y la tercera propuesta, cuidar y proteger el planeta del cambio climático y de los asteroides.

4. Defensor del pensamiento crítico. Pedro Duque es un defensor acérrimo del pensamiento crítico y un gran luchador contra las pseudociencias. Todos recordamos sus enfrentamientos con los terraplanistas en Twitter y sus denuncias contra la homeopatía o el Reiki. Un mensaje que está muy en línea con el de la nueva Ministra de Sanidad, Carmen Montón, que aseguró que "la buena práctica médica está ligada a la evidencia científica". Este es uno de los motivos de por qué es tan necesario acercar la ciencia a la política con el fin de legislar políticas basadas en evidencias y uno de los objetivos que tiene la iniciativa Ciencia en el Parlamento, el primer encuentro entre científicos y diputados que se celebrará a finales de este año. Pedro Duque es un gran defensor de la evidencia científica y, como le confesaba a Pepa Bueno en Viajando con Chester, él es más de comprobar las cosas: "Me choca cuando alguien intenta hacerme creer algo que es incomprobable".