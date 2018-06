La albiceleste frente a una defensa de nueve

"No alcanza con Messi".

"Son unos pechos frios".

"No sienten la camiseta".

"Messi debería retirarse de la selección".

"No cantan el himno porque no se sienten argentinos".

Podría refutar una por una de las cinco frases que leí hoy en Twitter y que me dieron asco- como si cantar el himno nacional nos hiciera mejores personas. Lo dejo ahí. Hablemos de fútbol.

Argentina no perdio, pero muchos de mis compatriotas lo sintieron como una derrota porque nuestra selección debe "siempre ganar", porque "juegan en Europa y ganan millones" y porque "en sus clubes la rompen".... Así no es muchachos. Permitamos un empate. Estas cosas pasan, es futbol. Eso es lo mágico del fútbol: estas cosas pasan y hay que aceptarlas y superarlas. Personalmente, la semana pasada fue insoportable ver en la television argentina la subestimacion constante a Islanda. Los periodistas hablaban del partido como "un trámite", como olvidándose que los partidos se juegan, que - por desgracia para los argentinos- no se gana con la camiseta, se gana con fútbol y con - porqué no decirlo- suerte.

Ahora, sobre el partido en si: Argentina jugó bien, toco, mostró jerarquía. La defensa argentina fue algo errática por momentos, al igual que la mitad de la cancha. El ingreso de Benegas mejorar el rendimiento general. Sobre la delantera, no tengo nada que decir: Messi y Agüero jugaron bien. Porque el mérito de la marca y de cerrar espacios fue todo islandés.

Islandia hizo un gran esfuerzo y se paró muy bien en la cancha. Los jugadores son veloces y como 9 de ellos defendían o solo avanzan de a par en caso de contragolpe, claramente, le complicaron el partido a los argentinos.

Era una locura pensar que Islandia iría a plantear el partido de otra manera. El equipo argentino no supo resolver y los goles no se merecen, se hacen. Bien por Islandia. Mal porque no supo resolver el equipo argentino, pero jugamos al fútbol y quedó demostrado que si de toque se trata, Argentina tiene mucho que ofrecer.

Islandia se lleva un empate jamás imaginado, Argentina se lleva un empate que ahora lo obliga a ganar frente al potente Croacia y a los rápidos nigerianos. Ahora es momento de poner la cabeza en frío y esperar al día del partido, mostrar el fútbol que tenemos y darle para adelante.

El penal errado de Messi fue solo eso: un penal errado, hasta Maradona y Pelé han errado penales. Y seguramente, el que peor se siente por haber errado es Messi. Pero ahora es momento de concentrarse para los próximos desafíos que vienen. Y hablando de penales errados, debo referirme al Perú y al resultado del dia frente a Dinamarca.

Perú fue más, mucho más ante un rival áspero pero efectivo. Me encanta el juego y me recuerda a ese futbol champagne que supieron tener. Pero a no decaer, Perú querido, hay mucho por delante y serán la revelación del Mundial. Sepanlo.