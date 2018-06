Uruguay, primer sudamericano en octavos

Se sufrió. Parece que es una costumbre rioplatense el sufrir, pero créanme que no lo es. No nos gusta sufrir a los rioplatenses, por más que seamos los reyes del tango. La pasión por el tango y el fútbol es algo que compartimos argentinos y uruguayos y parece que en este Mundial, también compartimos el sufrimiento cada vez que juegan nuestros equipos.

Pero, sepan desde 1954, Uruguay no clasificaba a octavos después del segundo partido. O sea, se sufrió, pero no tanto como estaban acostumbrados los orientales. Y eso es una buena noticia.

Uruguay es más efectivo que Argentina. Ganó el primer encuentro contra Egipto y ahora, salió airoso en su duelo contra Arabia Saudita. Está en octavos de final de la Copa del Mundo y es el primer hispano parlante clasificado.

Ganar, se ganó. Punto. Arabia Saudita había hecho un partido muy mediocre contra Rusia, y esperaba algo semejante contra Uruguay. Pero no: se plantó bien y a Uruguay le costó mucho resolver. Apareció Suárez y el resto es historia, aunque creo que sigue habiendo grandes dificultades en el equipo oriental en su medio campo.

Parece que aun no dan con el juego que quieren jugar y se nota: imprecisiones, malos pases, desorden. Al punto que Arabia Saudita le complicó el camino más de lo esperado. El director técnico de los saudies, el argentino Pizzi, hizo bien la tarea y supo tapar los espacios haciendo complicadas las salidas. Arabia tuvo la pelota y supo defenderse bien. Uruguay llegó, pero fue impreciso y no podía retener la pelota.

De todas maneras, es la primera vez en la historia que Uruguay pasa a octavos de final en tres mundiales de corrido y Luis Suárez es el primer uruguayo en hacer goles en tres mundiales... de corrido.

Ahora un mea culpa: por más que el maestroTabárez una y mil veces pregona el no subestimar a ningún oponente, no pude con mi genio y lo hice esta vez. Y creo que en esta Copa del Mundo está quedando probado que no se debe subestimar a ningún rival que se tenga al frente.

En un rato Argentina se mide con Croacia, un rival muy fuerte. Veremos si Argentina logra ser el segundo hispanoamericano en clasificar para octavos de finales. Pero es difícil: Argentina no define su equipo, ni su juego, y con Messi parece que no alcanza. Hace falta equipo.

Veremos.