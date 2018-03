Recordando nuestras vivencias con Stephen Hawking

El Instituto Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, mantenía una especial relación con el científico británico que impartió una conferencia en el propio centro en 2008, en la que presentaba, en compañía de su hija Lucy, los libros de divulgación científica, La clave secreta del universoy Brevísima historia del Universo.

En este momento se creó en el Instituto Rosalía de Castro el "Premio Bento Spinoza de Ensayo" y se presentó, durante la estancia del científico en Santiago, como homenaje tanto a Stephen Hawking como a su hija Lucy. De hecho, Lucy tomó parte en la rueda de prensa de presentación del Premio.

En el año 2015, el científico recibió en Cambridge a un grupo de alumnos del Rosalía que lo entrevistaron para el concurso "El País de los estudiantes" del diario El País.

Finalmente, en 2016 aceptó con gran satisfacción prestar su nombre para el Premio de Jóvenes Investigadores que organiza el Instituto Rosalía de Castro, enviando este hermoso correo:

Professor Hawking has read your email and has asked me to contact you to confirm that he would be honoured if the Rosalia de Castro High School would name its new national science contest in his name.

El profesor Hawking ha leído vuestro correo y me ha pedido que contacte con ustedes para confirmar que sería un honor si el Instituto Rosalía de Castro denominara a su nuevo Premio Nacional de ciencia con su nombre.