¡El cole se acaba! ¿Qué hago con mis hijos?

Este 21 de junio comenzaba oficialmente el verano, fecha que marca el final del curso y el inicio formal de las vacaciones estivales para miles de niños de toda España. Llega al fin un momento tan deseado como temido para algunos padres. ¿Qué voy a hacer con los niños durante los casi tres meses sin colegio?

Obviamente, a estas alturas ya está todo planificado y todos los padres tienen ya organizado el verano de sus hijos: al pueblo con los abuelos, de campamento, a la casa de la playa o a la piscina municipal... Pero sea cual sea el plan elegido, los días son largos y dan para mucho, por lo que la pregunta es: ¿Cómo conseguir que se entretengan con tanto tiempo libre?

Es responsabilidad de los padres llevar a cabo una gestión adecuada de los tiempos de ocio de los más pequeños

Las vacaciones de verano son para los niños –igual que para los adultos– un periodo de desconexión absolutamente necesario. Es tiempo de romper con las rutinas del día a día, de liberarse del estrés que ellos –no solo nosotros– también padecen a lo largo del curso, de relajar cuerpo y mente y de tener tiempo para hacer infinidad de cosas que el resto del año se quedan fuera de nuestro alcance.

Es responsabilidad de los padres llevar a cabo una gestión adecuada de los tiempos de ocio de los más pequeños para que, además de descansar y disfrutar, lo hagan con actividades que les aporten un valor educativo y didáctico.

Existen tiempos muertos en los que una gran cantidad de niños acabarán recurriendo a los dispositivos electrónicos

Pasar más tiempo en familia, disfrutar de actividades al aire libre y del contacto con la naturaleza; conocer lugares, tradiciones y culturas que enriquecen la nuestra. Correr, saltar, nadar, andar en bici... Sentir esa sensación de libertad que nace de la distensión de las normas del periodo escolar.

Sin embargo, no hay planes programados para cada hora, y existen tiempos muertos en los que una gran cantidad de niños acabarán recurriendo, "para no aburrirse", a los dispositivos electrónicos. Lo más cómodo para nosotros sería dejarles "barra libre" de uso de videojuegos, tablets y teléfonos, pero sabemos que no es recomendable, y sí lo es mantener ciertas reglas que eviten que nuestros hijos se pierdan lo mejor del verano: el sol, el aire libre y las relaciones sociales.

No olvidemos que estos dispositivos, particularmente las tablets, pueden ser una herramienta muy positiva para su aprendizaje

Las altas temperaturas a determinadas horas del día pueden favorecer la realización de ocupaciones de tipo más sedentario, y puede ser un buen momento para permitirles disfrutar de un tiempo de ocio tecnológico. No olvidemos que estos dispositivos, particularmente las tablets, pueden ser una herramienta muy positiva para su aprendizaje, pero siempre usada de forma controlada, en dosis razonables y con contenidos adecuados para su edad.

Hoy día existe una oferta muy interesante de aplicaciones de todo tipo que permiten a los niños divertirse mientras descubren nuevos conceptos, desarrollan su creatividad, trabajan aptitudes matemáticas o habilidades como el pensamiento lógico o la agudeza visual, e incluso la práctica de idiomas.

Es tiempo de disfrutar y descansar, nos lo hemos ganado

Una de esas apps es Lingokids, una propuesta interesante para las vacaciones de verano y un modo de ocupar parte del tiempo de ocio digital de forma segura, divertida y educativa. Se trata de una plataforma online para que niños de 2 a 8 años puedan aprender inglés mediante unos contenidos muy cuidados, elaborados por expertos y respaldados por Oxford University Press, que incluyen diferentes tipos de actividades como vídeos, canciones con personajes animados, juegos interactivos, etc.

Los niños se entretienen mientras aprenden practicando el inglés aprendido durante el curso, y los padres tienen la tranquilidad de que están utilizando la tablet o el móvil con un fin de provecho. Hoy día cerca de 5 millones de familias de todo el mundo están utilizando esta aplicación, que apuesta por fomentar el bilingüismo desde edades tempranas y de una forma totalmente lúdica, adaptada a las tendencias sociales de nuestro tiempo y sacando el máximo provecho a los beneficios que aportan las nuevas tecnologías para el aprendizaje de un idioma.

El verano ha llegado. Es tiempo de disfrutar y descansar, nos lo hemos ganado. Usemos todas nuestras cartas para que niños y mayores pasemos unas vacaciones inolvidables.

