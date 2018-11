No compres argumentarios baratos, que lo barato sale caro

El ejercicio de frustración volcado sobre Dani Mateo por un sketch ( obviamente de ficción) en El Intermedio ( programa conocido por todos por ser de humor), da buen cuenta de la inmadurez que rebosa el país en el que Quevedo volvería a bajar la cabeza de puro estupor.

En dicho sketch, Dani se suena la nariz con la bandera de España. A partir de ahí, una cascada de agresiones verbales e indignación que a mí, personalmente, me recuerda a la América profunda de la que siempre nos hemos burlado por emparanoiada y por exhibir una psicología blanda típica de un menor de edad.

El hecho de que parte de la sociedad española no tenga recursos intelectuales para entender el humor me preocupa. Honestamente, creo que intentar instalar un analfabetismo emocional que dinamite la paz social no nos diferencia demasiado de los monos.

No sé si ya os habréis dado cuenta de que ni banderas ni himnos ni esos incendiarios que elevan sus argumentos a verdades universales llenan vuestras neveras

Estamos hablando que el humor, que siempre ha estado presente en nuestras vidas, molesta ahora más que nunca.

Rascando un poco, me doy cuenta que cuando en un país presumiblemente culto las afirmaciones de la realidad se construyen sobre mentiras y sobre argumentarios vacíos, es la violencia la que se abre paso como respuesta.

No sé si ya os habréis dado cuenta de que ni banderas ni himnos ni esos incendiarios que elevan sus argumentos a verdades universales llenan vuestras neveras. Más bien lo harían las políticas de empleo, las inversiones y las políticas sociales, que son las que nos deberían importar.

Cuando una sociedad sólo tiene como pensamiento plano y único un símbolo, es que algo está fallando en la base. Algo gordo.

Cuidadito con los Trump españoles que anestesian hipotálamos a base de gilipolleces populistas. No los compres: lo barato sale caro

Responsables directos, la política de la violencia y el oportunismo. El rédito político cortoplacista de un sistema binario del "conmigo o contra mí". Cuidadito con los Trump españoles que anestesian hipotálamos a base de gilipolleces populistas. No los compres: lo barato sale caro.

El humor, queridas y queridos, sucede en un plano de ficción, con códigos y convenciones en los que se contextualiza una crítica con espíritu de provocar una reflexión. Si esa metáfora no se entiende, esto nos lleva a un pensamiento literal e idiota que nada tiene que ver con el humano elevado que queremos ser.

¿Has visto reír a algún borrego? Yo sólo a muchos humanos, aunque algunos tengan complejo de loro y sólo acierten a repetir argumentarios vacíos.

La falta de comprensión de la metáfora es muy peligrosa. En la antesala de las grandes guerras siempre ha estado presente esta carencia. Las grandes luchas se hacen con argumentos y se combaten con contraargumentos. Porque lo que no se argumenta con la dialéctica, se tiende a defender en los campos de batalla. ¿A cuántos ricos habéis visto perder guerras? Yo a ninguno, sólo a pobres idiotas manipulados.

Cuando no hay reflexión, cuando vamos hacia una simplificación del lenguaje y del pensamiento, nos quedamos sin recursos intelectuales. Es entonces cuando tendemos a despreciar cualquier síntoma de inteligencia que nos haga ser más vulnerables porque expone claramente nuestra falta de "plasticidad" cerebral y, por tanto, de reflexión.

En España se ha de rescatar a la sociedad. Y si hay que manchar la bandera (la que sea), pues se mancha. Ojalá las banderas salvaran vidas

Estoy de acuerdo con que los símbolos estén, faltaría más. Pero cuando los símbolos se anteponen a las personas es porque nos han convencido de que las personas no han de ocupar un lugar primordial. Y es entonces cuando nuestras vidas se infravaloran.

Yo discrepo absolutamente. En España se ha de rescatar a la sociedad. Y si hay que manchar la bandera (la que sea), pues se mancha. Ojalá las banderas salvaran vidas. De momento no. De momento, por lo visto, tú te juegas la tuya por una. De momento las banderas se están mediatizando por gente que tiene los huevos en buena paja y la utiliza como placebo de democracia y de valores que ni ellos cumplen. Porque lo de pagar impuestos está sobrevalorado y no va con la bandera. Esos mismos poderes económicos y políticos que se limpian el culo con ella cuando te bajan el sueldo, o te dejan sin prestación, o dejan sin ayuda a la Dependencia a tu madre inválida.

Sinceramente, que Dani Mateo en un sketch de ficción que pretende removernos y hacernos pensar hacia dónde estamos yendo, en un programa de humor, donde todos convenimos que lo es y todos asumimos los códigos en los que transcurre el juego, si con ese programa nos sentimos indignados... Yo ya no sé lo que tiene que pasar para que te des cuenta de que, seas de derechas o de izquierdas, el abandonado eres tú. El "humor" absurdo ha llegado para quedarse. Hagamos algo.