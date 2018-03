'Mindtips': Homo Z y Homo Alfa

Realistas, divergentes, solidarios, sensibilizados por la desigualdad social, tal vez rompan la burbuja económica (no quieren endeudarse). Consideran los títulos como tiempo malgastado, autodidactas con tutoriales personalizados on line. Vinculan el tiempo libre menos con el ocio y las drogas y más con la vocación profesional. No se conforman con ser sujetos pasivos de marcas y contenidos. Quieren participar de la creación y producción. Alto cociente intelectual, su cerebro no funciona en una secuencia lineal sino que opera en red interconectada. Del aquí y ahora, no permiten que el presente se haga pasado sin crear antes el futuro.

Odiarán la economía compartida, no les importará la privacidad, no seguirán las reglas. Tecnológicos, emprendedores, autosuficientes y preparados para grandes retos. Apostarán por la movilidad, romperán fronteras. Se enfrentarán a empleos más inestables. Vivirán el momento y estarán en constante cambio. Sólo tienen 8 años, hay que educar, confiar y esperar antes de seguir haciendo predicciones...