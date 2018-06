Así se comportan los hombres con las mujeres que viajan solas

Photo Courtesy of Melanie Hamlett Escalando en la Patagonia con unos cuantos desconocidos en uno de mis viajes en solitario por Sudamérica. (Ninguno de estos desconocidos intentó acostarse conmigo).

Sin embargo, ahora que había cambiado la camioneta por una mochila, me encontraba a merced de couchsurfing.com y de la bondad de los desconocidos, básicamente. Y ya había visto que algunos eran un poco demasiado amables. Nunca me hospedaron mujeres, probablemente porque no se sienten tan cómodas como los hombres dejando que unos completos desconocidos entren en su casa. Ya bastante tenemos con preocuparnos por nuestra seguridad en los espacios públicos. ¿Para qué llevarnos ese estrés a casa?

Dos meses antes, había aterrizado en Buenos Aires para lo que se iba a convertir en una aventura de ocho meses viajando y viviendo en solitario por Sudamérica. Como la gran aventurera (y boba) que soy, no había planificado bien el aspecto financiero de esta expedición; había comprado el billete de ida dando por hecho que me las apañaría como suelo hacer. Utilizar couchsurfing.com es la forma que tenemos los que somos unos agarrados para dormir gratis y conocer lugares increíbles.

Sentarme como un hombre, hablar como un hombre, eructar incluso... No tontear lo más mínimo en ningún caso y encararte a ellos al hablar, como hacen los jugadores de fútbol americano. Si se hace bien, este poderoso mensaje no verbal les lleva a tratarte como uno de los suyos en lugar de como un orificio con piernas.

Había descubierto en el perfil de Luigi en couchsurfing.com que era payaso, pero en ningún momento se me pasó por la mente que iba a toparme con una casa de payasos. En cualquier caso, parecía la clase de aventura extraña y aleatoria en las que me suelo meter.

Yo me sentí a salvo en mi vestidor, que fue donde me alojaron los payasos. Tenía en el suelo un colchón de mala calidad y con manchas, pero después de dos meses haciendo couchsurfing, estaba encantada de tener una puerta tras la que encerrarme.

Al principio, esto de vivir con los payasos fue divertido. Me enseñaron a montar en monociclo y me hicieron sentirme menos sola. Pero los payasos también eran algo irritantes. Como los cómicos, los payasos buscan mucha atención y pueden resultar agotadores para quienes están con ellos, siempre con sus jueguecitos. Además, se pasaban todas las noches de fiesta y querían que yo también me uniera. Yo ya no bebía, así que este no era mi rollo.

Una noche fui a ver Los juegos del hambre al cine solo para tomarme un respiro de estos malditos payasos. Cuando llegué a casa, supertarde, estaban todos esperándome y parecía que no querían que me durmiera. En torno a las 2 de la madrugada, se presentaron con unas cervezas dos amigos payasos cachas con camisetas ajustadas y pantalones militares.

El que se hacía llamar Blue Angel (no es coña) se dejó caer a mi lado y empezó a preguntarme cosas en inglés. Hablaba inglés mucho mejor que los demás payasos, así que pudimos mantener una conversación más allá de temas de preescolar.

Cada vez que le preguntaba a Blue Angel sobre lo de ser payaso, cambiaba de tema y lo reconducía a mi cuerpo: "¡Tienes unas piernas enormes!", decía mientras hacía como que estrujaba una pelota de baloncesto, intensificando aún más su atención indeseada a mi aspecto.

"¿Sabes? En mi cultura está feo decir eso", le dije.

Me acabó llevando a la cocina jurando que iba a enseñarme un truco acrobático, pero cuando llegamos, no había truco. Solo trataba de montárselo conmigo. Me libré de él, le dije que me iba a la cama y empecé a alejarme.

"¡Espera! ¿Quieres aprender a caminar con zancos?".

Me llevó a la cocina jurando que iba a enseñarme un truco acrobático, pero cuando llegamos, no había truco. Solo trataba de montárselo conmigo.

Maldita sea, es bueno. Y yo soy una adicta a nuevas experiencias. ¿Cuándo volvería a tener la ocasión de aprender a caminar con zancos con un payaso de Chile? Así que acepté. Y oh, sorpresa, cuando intenté irme a la cama después de la lección, empezó a argumentar por qué tenía que darme un masaje.

Estuve unos 15 minutos largos rechazando su propuesta. Pero llevaba meses viajando, no tenía amigas que me recordaran mis derechos, tenía dos caries, acababa de superar una gripe, tenía una infección en un ojo, estaba con la regla y tenía un parásito intestinal. Y, como un montón de mujeres, después de pensármelo me dije: "Qué demonios, es más fácil tirármelo que seguir luchando". Además, mi excesiva curiosidad me hizo pensar que sería gracioso tirarme a un payaso.

De modo que lo hice.

Y menudo desastre.

Al acabar, mientras él me limpiaba la corrida de payaso que me había dejado en la pierna, solté un pequeño chiste sobre este inesperado giro de los acontecimientos.

"Bueno, Luigi dijo que había una estadounidense aquí con ganas de sexo".

Me incorporé del desconcierto: "Espera, ¿¡QUÉ!?".

Se encogió de hombros.

"¿Estás diciéndome que esos payasos me la han jugado?".

Parece que fue así. Como no había mostrado interés en ninguno de ellos, me habían adjudicado a Blue Angel, su amigo payaso de calle abajo. Estaba lívida.

En ese momento, mi yo adulta le chilló a mi niña interior: "¿¡Qué COÑO haces aquí y cuándo piensas aprender!?".

Esto no es algo que pase al hacer 'couchsurfing' por Sudamérica. Esto sucede como norma general al ser una mujer que viaja en solitario.

Antes de alojarme en esta casa de locos, ya me la habían jugado demasiadas veces. El hombre mayor que me hospedó en Buenos Aires, un amigo estadounidense de un amigo, estuvo muy raro conmigo. Mi huésped en Bariloche (Argentina) me engatusó y yo me entregué. Mi huésped al sur de Chile me dejó en la calle la noche que llegué para poder tirarse a una chica de Texas. Luego, el amigo de mi colega chileno se emborrachó y me hizo fotos mientras dormía... con MI cámara. Pero no es algo que pase al hacer couchsurfing por Sudamérica.

Esto sucede como norma general al ser una mujer que viaja en solitario.

Durante todos estos años la gente siempre me había dicho que acabarían violándome o asesinándome por vivir en mi camioneta. Bueno, pues eso nunca sucedió. De hecho, quedarme sola en mi camioneta era MUCHO más seguro que quedarme con hombres, desconocidos o amigos.