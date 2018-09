Trabajé para un circo y lo dejé al darme cuenta de la triste verdad que descubrí

Todo el mundo recuerda en su vida momentos, palabras, acciones y decisiones que desearía poder rehacer. Como cuando le dije a una amiga que estaba mejor sin el cretino de su ex y me enteré de que habían vuelto juntos. O cuando felicité a una conocida por su embarazo y me enteré justo después de que ya había dado a luz hacía meses. También fue un momento tremendamente sonrojante cuando le envié un correo a un ex acerca de mi nuevo novio con todo lujo de detalles personales, intenté acceder a su cuenta sin autorización para borrar el correo antes de que lo leyera y me pilló con las manos en la masa. Pero mi mayor error fue trabajar para el circo Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus.

Fue mi primer empleo al acabar los estudios universitarios. Para conseguirlo tuve que escribir un artículo sobre King Tusk, el mayor mamífero terrestre ambulante sobre la faz de la tierra. Volé a Ohio, conocí a King Tusk, un elefante de 5000 kilos y 3 metros de altura y redacté una entrevista figurada. Divertido, ¿no? Por aquel entonces, yo también lo pensaba. Conseguí el trabajo y me pasé el año siguiente viajando allá adonde realizaban el espectáculo, de Florida a Alabama, luego a Atlanta y de ahí a Manhattan.

Aprendí a hacer algunos malabares gracias a unos payasos muy simpáticos, conocí a trapecistas y funambulistas que transmitían sus habilidades a las generaciones siguientes. También conocí a un grupo de esquiadores acrobáticos de Canadá que bajaban por una enorme rampa y hacían acrobacias en el aire. A veces aterrizaban bien y otras veces tenían que ir al hospital o ponerse puntos. Era un trabajo con un ritmo frenético. Escribía artículos para el suplemento dominical del periódico local de la ciudad que estuviéramos visitando, además de biografías de artistas y demás material utilizado para las relaciones públicas del circo.

Durante mi tiempo en el circo, el grupo Personas por el Trato Ético de los Animales, más conocido como PETA, y otras organizaciones para los derechos de los animales se manifestaron en las diferentes ciudades. El circo transportaba a los animales en trenes y estos se pasaban el tiempo en cada sede en espacios casi siempre sin ventanas, enjaulados o en recintos cerrados, a excepción de los elefantes. A los elefantes los encadenaban en fila entre ellos por una pata durante interminables horas. Yo trataba de no caminar cerca de las jaulas de los animales, especialmente las de los tigres, ya que disparaban orina pulverizada para marcarte. Tiene un olor imposible de quitar de la ropa. También evitaba a los elefantes, ya que veía estornudar a King Tusk y era tan impresionante como engorroso. Ahora me avergüenza, pero cuando tenía 21 años no me preocupaba el trato que recibían los animales. Yo simplemente intentaba mantener mi primer trabajo y escuchaba a los domadores, que me decían que querían a sus animales y viceversa; que los animales se veían retados intelectualmente y que disfrutaban cuando actuaban; que los circos ayudaban a preservar y a proteger a los animales de la extinción. Y nunca vi maltrato físico.

Un día, estaba acompañando a un invitado tras las bambalinas y me preguntó por qué se mecían los elefantes. Yo le respondí lo que me habían dicho los domadores: porque les encanta la música. En la naturaleza, los elefantes llegan a caminar hasta 50 kilómetros al día en su continua búsqueda de comida y agua. Viven en sociedades matriarcales, están activos hasta 18 horas al día y no sufren artritis ni las lesiones que suelen desarrollar en las patas cuando viven en un circo debido a las duras superficies sobre las que tienen que permanecer horas de pie. Los elefantes en su hábitat natural viven más de 70 años (salvo cuando mueren intoxicados o asesinados por cazadores furtivos), mientras que los que viven en cautividad suelen morir antes de los 40. Yo no sabía nada de esto cuando acabé la universidad. Ahora ya lo sé, y también sé que los elefantes se mecen cuando están estresados.

Por eso, cuando ese invitado me preguntó por qué se mecían le di una respuesta ya preparada. Sin embargo, en mi interior sabía que era mentira. Cuando el circo trajo a una cría de elefante llamado Prince Tusk, no sabía que las crías de elefante dependen de la leche materna durante los primeros 4 años, que son queridas y protegidas por toda la manada y que, cuando las separan de la madre, de verdad derraman lágrimas de tristeza. Lo que sí que sentí era que Prince Tusk se sentía solo y aislado. Dejé mi trabajo poco después.