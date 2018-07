La ensaimada y la madre que la parió

(Por Pablo Burgués)

Son muchas las cositas buenas que uno puede echarse a la boca en las Islas Baleares, pero sin lugar a dudas el producto típico nambergüan de Ibiza, Mallorca y Menorca es la siempre simpática ensaimada.

Para los que no sepáis qué es esta cosa, os diré que la ensaimada es una especie de pastel del tamaño de una paellera y en cuyo interior podemos encontrar bien de huevos, bien de harina, bien de manteca, bien de mantequilla y azúcar como si lo fueran a prohibir.

Y te preguntarás: ¿Quién fue el cachondo inventor de esta maravillosa oda al colesterol? Pues existen diferentes teorías correteando por Internet, así que si te parece bien yo te las cuento todas y tú eliges la que te haga más tilín.

La ensaimada la inventaron los judíos. En el libro del Éxodo se cuenta que el pueblo judío se vio obligado a deambular cuarenta años por el desierto. Como por aquel entonces no existía Telepizza, ni Just Eat, pues tuvo que ser el mismísimo Dios quién les acercara cada día alimento a los muchachos. Para conmemorar aquel milagro, los judíos comen todos los sábados un pan dulce llamado jalá el cual aseguran que el origen de la actual ensaimada.

Fueron los árabes quienes trajeron la ensaimada a las islas. Esta hipótesis se sustenta sobre dos sólidos argumentos científicos: que el dulce en cuestión tiene forma de turbante (imaginación al poder) y que en la cultura musulmana existe un postre llamado bulema que lleva los mismos ingredientes... Sinceramente, creo que alguien debería decirle a estos chavales que el elemento estrella de nuestra ensaimada es la manteca de cerdo, un producto menos árabe que una bufanda de panceta.

La ensaimada es catalana. Los defensores de esta corriente de pensamiento filosófico afirman que la palabra ensaimada es una variante de la palabra catalana saïm, que significa manteca de cerdo. Así que el alimento es catalán y no hi ha més que parlar. No seré yo quien quite la ilusión a estos señores, pero con ese mismo argumento podríamos defender que Usaim Bolt es de Cornellá. Ya, ya sé que no se escribe Usaim sino Usain, pero como dijo Cervantes (y si no lo dijo seguro que lo pensó muy fuerte): "No dejes que la aburrida ortografía te fastidie un buen chiste".

La ensaimada es una creación de George Lucas. Quienes abrazan esta hipótesis dicen que la prueba inequívoca de ello son las dos ensaimadas que aparecen en su película La guerra de las galaxias, concretamente sobre las orejas de la princesa Leia.

He de decir que de las cuatro teorías la más sensata me parece esta última. Ahora bien, creo que George Lucas copió la idea de quien para mí es la verdadera madre de la ensaimada capilar: La Dama de Elche.

