La fiesta más descerebrada de Ibiza

Mi post de la semana pasada (que si no lo has leído aún ya lo estás leyendo aquí o te rompo la cara) terminó con una inquietante y velluda pregunta: ¿A qué díscolo personaje del siglo XX perteneció este pechito de palomo?

Respuesta:

A: Farrokh Bulsara

B: Angela Merkel

C: Freddie Mercury

D: La A y la C son correctas

Pues no amigas, para vuestra sorpresa os diré que la opción correcta NO es la B, sino la D. Y no, no es que Freddie Mercury al morir donara su prodigioso y sobrehumano pechumen a la ciencia y este fuera trasplantado a otro barbilampiño ser llamado Farrokh Bulsara, sino que ambas personas eran en realidad la misma. ¿Cómo te quedas?. Te cuento...

Farrokh Bulsara nació en la isla de Zanzíbar (Tanzania) el 5 de septiembre de 1946 a la edad de 0 años. A pesar de que las malas lenguas afirman que la criatura nació con bigote y mallas no hay material gráfico fiable que confirme esta teoría. Lo que sí está más que confirmado es que sus padres eran emigrantes indios parsis. La religión parsi, es una religión igual de aburrida que cualquier otra, pero eso sí, sus funerales dejan a The Walking Death a la altura de Peppa Pig.

Al parecer los parsis son unos seres súper concienciados con el medio ambiente, una especie de Greenpeace del mundo religioso y de ahí que no entierren a los muertos en el suelo porque eso contaminaría el elemento tierra. Tampoco les hace mucha gracia lo de quemar a los difuntos porque esto ensuciaría el elemento aire. Y por supuesto no ven con buenos ojos lo de lanzar a sus difuntos al rio ya que esto pondría perdido el elemento agua. ¿Entonces qué coño hace esta gente para deshacerse de todos aquellos que palman?. Pues muy sencillo, depositan los cuerpos en lo alto de unas construcciones llamadas Torres del silencio para que los cadáveres de sus seres queridos se pudran al sol y después sean devorados por los buitres.

¡TE JURO QUE TODO ESTO ES VERDAD! Si no me crees te invito a que pongas en google "torres del silencio parsi" y podrás ver unas fotos muy apetecibles y educativas que confirman mis palabras.

Bueno a lo que estamos... El joven Farrokh Bulsara siempre fue un adelantado a su época hasta el punto de que en 1954, al cumplir 8 años, pidió a sus padres como regalo el Fifa18. Su madre, pensando que les estaba vacilando, le dio un collejón que le sacó toda la piñata para afuera y acto seguido lo mandaron a estudiar interno a una colegio de Bombay. Fue allí donde sus compañeros de clase empezaron a llamarle Freddie ("el niño castor" en indio). TE JURO QUE (casi) TODO ESTO ES VERDAD!!!

En 1964 la familia Bursara se mudó a vivir a Londres y en 1970 su hijo Freddie montó junto a otros tres melenudos la banda Queen. Una de sus primeras canciones fue My Fairy King, en la que había un verso que decía "Mother Mercury, look what they've done to me". Aquella frase puso a Freddie Bursara tan palote que le dijo a todo el mundo que a partir de ese momento lo llamaran Freddie Mercury ("Alfredito Mercurio" en castellano).

(continuará...)

———————— Este artículo se publicó originalmente en mi blog Typic d'aquí

———————— Seguir a Pablo Burgués en Instagram o Twitter