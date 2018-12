Luché 30 años contra mi cuerpo. Tener una hija transgénero lo cambió todo

Permanezco de pie en el probador, pasándome la mano por la barriga, empujándola bajo la marca de la ropa interior. Me doy cuenta de que el vestido me aprieta un pelín en la cadera. A mis 45 años, no niego que tengo el cuerpo de mi madre, pero a día de hoy ya no me importa. Durante los últimos meses, me he acabado dando cuenta de lo afortunada que soy por tener su cuerpo, un cuerpo que encaja con mi identidad de género, porque este año mi hija Ava me ha confesado que se ha dado cuenta de que ha nacido en el cuerpo equivocado.

Recuerdo ver a mi madre hace años en probadores similares poniéndose falda tras falda en busca de una que tuviera un corte favorecedor en vez de uno que atrajera la atención a sus "áreas problemáticas". "Yo no me permitiré engordar esos 9 kilos de más", me decía a mí misma por entonces. "Mantendré el peso a raya para que la silueta con forma de pera que he heredado de ella no se acentúe", me prometía. Pasé 30 años tratando de mantener bajo control mi predisposición genética, desde los 12 años. Tres décadas enteras criticando mi reflejo en cada espejo y escaparate con el que me cruzaba, librando una guerra contra todo lo que comía o incluso contra la sola idea de comer, hasta que decidí empezar una rutina de ejercicio físico. Y, pese a que había logrado evitar esos 9 kilos de más, era imposible negar los cambios por los que había pasado mi cuerpo en los cinco años transcurridos desde que cumplí 40. Este día en concreto, mientras estudiaba (sin enjuiciar) mi cuerpo en el espejo del probador, me pregunté qué había pensado mi hija al verme cuando me vestía. Me imagino a mi versión adolescente observando a mi madre cuando se echaba crema hidratante después de ducharse, con las manos deslizándose por sus piernas hasta los muslos y por encima de las caderas, y me pregunto cuántas veces han entrado mis hijos al baño mientras yo hacía lo mismo. Pienso en las diferencias entre cómo veía a mi madre y cómo me ve mi hija ahora. Yo observaba el cuerpo de mi madre y pensaba en la cantidad de "defectos" que tenía, mientras que mi hija me observa y ve lo que solemos definir como un cuerpo femenino, un cuerpo que querría para sí misma. Me pregunto si ella se pregunta: "¿Llegaré a tener algún día el cuerpo de mi madre?". No lo sé, pero Ava me ha estado preguntando muchas cosas últimamente. Son preguntas directas sobre algún aspecto de su feminidad en desarrollo, pero bajo cada pregunta subyacen pensamientos que no explicita sobre el singular camino que está emprendiendo y todo lo que ha surgido y surgirá a raíz de ello. Yo observaba el cuerpo de mi madre y pensaba en la cantidad de 'defectos' que tenía, mientras que mi hija me observa y ve un cuerpo que querría para sí misma.

"¿Cuánto tiempo crees que tendré que seguir tomando estrógenos hasta que empiece a desarrollar algo de tejido mamario?", me ha preguntado. Yo he pasado años bromeando sobre lo feos y caídos que tengo los pechos (caídos porque he tenido el privilegio de amamantar a tres bebés). Me he quejado cada vez que me han aplastado los pechos al hacerme mamografías y, últimamente, resonancias para vigilar ciertas áreas sospechosas. Me he quejado por la cantidad de ropa que no puedo llevar porque siempre tengo que llevar sujetador, mientras que ella sigue esperando que se le desarrollen los pechos, como si fueran alguna clase de prueba o confirmación de lo mujer que es. "¿Te has fijado en que la mayoría de las chicas tienen unos muslos que son más anchos y curvados en la parte superior? ¿Hay algún ejercicio que me pueda ayudar a tenerlos así?", me preguntó en otra ocasión. Le expliqué que hay ejercicios que le servirían para desarrollar esos músculos, pero que debería hacer los ejercicios que quisiera mientras le gustaran y que no se debía preocupar por eso. Me vienen a la mente todas las ocasiones en las que me he dado cuenta de cómo se me expanden los muslos cuando me siento en el sofá, o la cantidad de veces que me he recortado las piernas en una foto. Aunque siempre he detestado mis caderas anchas "que facilitan el parto" (el mismo tipo de cadera que tienen mi madre y sus cinco hermanas), mi hija está deseando tomar hormonas para redistribuir parte de la grasa de su cuerpo a esa misma zona. ¿Por qué he considerado siempre que mis muslos y caderas me traicionan (pese a que son justo como tienen que ser) cuando mi hija siente que su cuerpo entero la traiciona? "Tienes la piel muy suave, mamá. ¿Los estrógenos me suavizarán la piel a mí?", me ha preguntado. ¿Por qué he pasado tantos años combatiendo esta suavidad cuando yo misma recuerdo haberme acurrucado con mi madre y haber pensado que era más cómoda que cualquier almohada del mundo? Con cada nueva pregunta que me hace mi hija (a mí y al mundo entero, en realidad) me doy cuenta de que no estoy segura de tener respuestas que darle, no las correctas, al menos. Y cada pregunta me conduce de regreso a las mismas de siempre: ¿cómo convenzo a Ava de lo precioso y perfecto que es y será su cuerpo aunque no tenga el aspecto que las redes y la sociedad dicen que debe tener una mujer? Podría optar por no tomar hormonas y no pasar jamás por el quirófano y eso no le haría ser menos mujer. ¿Cómo le hago creer que su valía como mujer no está directamente relacionada con su cuerpo si yo me he pasado los últimos 30 años actuando como si la mía sí dependiera de ello?