ELEVATE es el fruto de muchos años de intentos fallidos para lograr avances significativos en el proceso de transformación personal poniendo en práctica las mejores teorías de científicos, psicólogos, y expertos en diversas materias de transformación personal. Leía, asistía a cursos y ponencias, avanzaba, pero muy lentamente.

Podía escuchar mil veces los mismos conceptos, estudiar, y seguir estancado, aceptaba que eran buenas teorías, pero parecía muy difícil ponerlas en práctica... llegué a creer que no tenía la energía o la fuerza de voluntad suficiente para lograr mis retos... hasta que un día tuve mi "momento eureka", lo vi claro, la clave no estaba en decidir qué se quiere, sino en ¡recordarlo! y en no sentirse solo y abrumado por la teoría cuando se va a llevar a la práctica.

Hacía falta una herramienta de uso diario para lograr mantenerse de manera continuada en el estado de ánimo, deseo, y acción que permitiese construir la vida deseada. Se trata de tener entre las manos un objeto físico y palpable, muy personal, escrito por cada persona, y que encierra las reflexiones más profundas, los proyectos y los objetivos en los ámbitos de la vida que cada cual considera más relevantes: vida profesional, cuerpo y energía, familia, amigos... Un objeto personalísimo para tener siempre a mano y revisarlo un rato todos los días por la mañana y por la noche, un compañero de viaje, creado por cada uno, para su camino de transformación personal.

La diferencia entre lograr tus propósitos y no lograrlos está en "la herramienta".

Por primera vez en mi vida paré. Dediqué largos paseos y tiempo en soledad a mirar hacia dentro de mí, me pregunté y visualicé en detalle qué quería exactamente y que me emocionaría lograr en cada aspecto de mi vida (mi cuerpo y mi energía, mi vida profesional, mi relación de pareja...), me marqué objetivos y empecé a dar, todos los días, pasitos hacia ellos ayudado de un cuaderno de notas que revisaba todos los días. En muy poco tiempo vi avances importantes en objetivos y aspectos cruciales de mi vida que llevaba años persiguiendo sin éxito y que sueños a priori inalcanzables, como dedicar más tiempo a mis esculturas y venderlas profesionalmente, también empezaban a tomar forma. Fueron esos resultados, para mí extraordinarios, los que hicieron que me decidiese a crear y compartir esta herramienta.

En casa, en el colegio, nos enseñaron normas, nos contaron qué estaba bien y qué mal, nos dijeron qué hacer y cómo hacerlo, nos dieron más o menos amor, nos dijeron, y nos creímos, qué podíamos y debíamos hacer y qué no. Aprendimos como pudimos a entendernos a nosotros mismos y a avanzar con mayor o menor fortuna. Pero no nos contaron el gigantesco potencial que cada uno tenemos y cómo hacerlo aflorar para ser felices, no nos explicaron las herramientas que tenemos a mano para definir qué queremos en cada aspecto esencial de nuestras vidas y luego lograrlo. No nos enseñaron a ser capitanes de nuestro barco, dueños de nuestro destino...

La mayoría nos hicimos adultos sin aprenderlo. Todos necesitamos ayuda para crecer día a día. Si de verdad quieres cambiar algo en tu vida o conoces a alguien que necesite cambiar algo en su vida, recomiéndale ELEVATE, puede que se convierta en la chispa que encienda la transformación de su vida. Da igual la edad que tengas. Solo existe el presente. Es tu oportunidad... ¡coge el timón!

ELEVATE contiene las «ideas fuerza» que te guiarán de manera práctica en tu proceso de transformación personal. Conocerás el poder creador de tus pensamientos y la importancia de poner tu atención, solo y permanentemente, en aquellas cosas que quieres. Empezarás a dominar lo que piensas y sientes. Entenderás el poder de la visualización y el agradecimiento. Te harás las preguntas adecuadas sobre qué quieres en cada ámbito de tu vida (tu cuerpo, tus relaciones, tu carrera, tu economía...). Te marcarás objetivos y acciones específicas, y crearás tus hábitos "always on" y tus trucos prácticos para estar alerta y recordar qué quieres. Los resultados llegarán rápidamente; eso te animará a abordar, cargado de fuerza, retos que antes considerabas imposibles.

ELEVATE es un «cuaderno de transformación personal» distinto y único para cada persona.. Es la mejor de las herramientas, ya que es la que escribe y construye cada uno con su corazón, su mente y su voluntad.

Pepe Monserrate nació en Madrid en 1973. Previamente a ser escultor y a escribir el método ELEVATE ©, dio sus primeros pasos profesionales en compañías de marketing y publicidad de NY y Londres, los conocimientos adquiridos le permitieron participar en la transformación y posterior venta a Telefónica de un negocio familiar, Movierecord Cine, después se zambulló de lleno en la era .com con la creación y posterior venta de una compañía de publicidad en Internet, fue director de e-commerce en Antena3 y posteriormente fundador y CEO de Starcontents, una compañía de contenidos para grandes portales de Internet que quebró, más adelante, y tras un parón de un año para aprender arte dramático (espinita clavada desde pequeño), fue director internacional de marketing en Software AG, Senior VP de marketing en Leads for Sales, CEO de modalia.com y moddo.com, y Senior VP marketing and corporate development en Neural One, y desde 2007 es socio en una compañía de energías renovables. Hoy dos emociones impulsan su trabajo escultórico: la primera es su pasión por "el individuo" y la extraordinaria capacidad de cada uno para lograr, solo o junto a otros, las metas más elevadas. La segunda es su amor por el mar mediterráneo. En sus reflexiones sobre el individuo y la naturaleza humana, considera que el mar mediterráneo, el "mar antiguo" de sus raíces, es un marco incomparable para enmarcar historias, elevar conceptos y construir emociones. El mar como territorio infinito para expresar las más profundas emociones, deseos, pasiones, miedos ... El mediterráneo como cuna de las civilizaciones occidentales que está presente en las raíces más profundas de cada individuo. Símbolo de la creatividad, de la búsqueda del sentido de la vida y de la sabiduría. El trabajo de Pepe Monserrate está comprometido con la preservación cultural, social y medioambiental de este patrimonio único, frágil y de extraordinario valor. Cree que es responsabilidad de los pueblos mediterráneos permanecer unidos en este reto, esencial para las generaciones venideras. Su optimismo antropológico vislumbra un futuro luminoso para su amado "mar antiguo". Autodidacta. Expone en solitario por primera vez en Ibiza mayo de 2016. En su trayectoria cabe destacar las exposiciones realizadas en el Grand Palais de parís, la galería Pall Mall de Londres, la embajada de Mónaco en Madrid y su presencia en eventos destacados como la gala benéfica Starlite o en Mónaco Yacht Show. Su carrera ha llamado la atención de medios como fuera de serie o Esquire. Pepe Monserrate concibe cada obra como una herramienta de transformación personal y/o social. Pepe Monserrate tiene como objetivo seguir creando esculturas que reflexionen sobre "el individuo" y la naturaleza humana con el mar mediterráneo de fondo, y desarrollando herramientas prácticas de transformación personal y social. Más sobre sus esculturas en www.pepemonserrate.com Para Pepe cada individuo es un universo diferente; todos somos poliédricos y emprendedores... emprendemos en cada una de nuestras facetas. Emprendemos relaciones personales, proyectos profesionales o empresariales, nuevos deportes, hábitos, creencias... Y en todas ellas hemos tenido fracasos y éxitos.

