Mi hermano "Miguelito el Sheriff", así se presentaba, llevaba un sombrero marrón de vaquero y una placa de sheriff dorada en forma de estrella. Además tenía dos cartucheras con sus dos pistolas. Él iba doblemente armado, yo no tenía nada. Cuando "Miguelito el Sheriff" quería jugar conmigo a los "pistoleros" me llamaba retándome a un tiroteo. Para asegurarse que fuese un duelo justo y como un gesto de generosidad y equilibrio, mi hermano tan solo me dejaba su sombrero marrón para mi defensa. Ganaba él, yo siempre terminaba acribillado por dos pistolas.

El torneo de tiro internacional se traslada de Corea del Nortea Irán. Trump y Kim Jong-Un ya son amigos. También son sus amigos los aliados europeos de la "organización bélica", aunque le contraria la participación presupuestaria de los europeos para la OTAN y le irrita la postura de la UE sobre Irán. A Donald Trump le cae bien Putin, pero es ruso y no puede ser amiguito suyo. Además sus amigos saudíes no aprobarían una amistad con los amigos de Irán.

Israel, un país que posee un arsenal de cabezas nucleares fuera de cualquier acuerdo o legalidad internacional, asegura que Irán continúa con su programa nuclear. La comisión de la ONU, encargada de velar por el cumplimiento del acuerdo, certifica que sí se está ejecutando según lo pactado. El gobierno israelí se siente amenazado aunque esté armado hasta los empastes de sus dientes. Ellos jamás atacan, solo se defienden. Primero ocupan y luego se defienden, para ser exactos. En la actualidad el pequeño David se hace llamar Jericho1 y va siempre de la mano de un rubio Goliat, al que llaman cariñosamente Tío Mark2. Han actualizado sus armas, ahora llevan "hondas nucleares" y las piedritas se las dejan a los palestinos.

EEUU es el único país del mundo que ha bombardeado nuclearmente a dos ciudades llenas de civiles. ¿Desde qué número de muertos se considera genocidio? Doscientos cuarenta y seis mil en Hiroshima y ochenta mil en Nagasaki. Un 20% de estos murieron agonizando entre quemaduras y envenenamientos. Además, han de sumarse los miles de casos posteriores al bombardeo. Muchas de estas patologías derivadas de la radiación acabaron en muertes. Para dar lecciones.

Contrariamente a la opinión de los expertos y analistas, el presidente norteamericano atribuye la financiación de "Al Qaeda" al gobierno iraní (¿...?) Se escuchan unas risitas en Arabia Saudí e Israel.

Las dos bombas atómicas arrojadas sobre Japón fueron bautizadas como Little Boy y Fat Man. Nombres que le van como anillo al dedo a Donald Trump, un niño pequeño dentro de un hombre gordo.

1.- Jericho. Nombre de los modelos de bombas atómicas israelitas.

2.- Mark. Nombre de los modelos de bombas atómicas norteamericanas.