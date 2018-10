¿Qué independiente de prestigio quiere ser cabeza de lista del PP?

No quedan políticos con gancho en el renovado PP de Pablo Casado para pelear por las grandes ciudades en las próximas municipales. Los efectos de la corrupción en Madrid y Valencia han llevado a la nueva dirección a plantearse el fichaje de estrellas de cara a mayo. Pese a las pegas que ha mostrado José Antonio Monago, expresidente de Extremadura, ninguno de los políticos del PP consultado ven inconvenientes a un nombre de relumbrón como el de Valls en Barcelona, como si fuese tan sencillo. "La opción de Valls es buena. Tiene mérito, capacidad. Alguien así sería deseable", dice José Ignacio Zoido, exministro de Interior.

En caso de que lograran contar con un Valls propio, el PP siempre le ficharía bajo sus siglas. "Habrá que buscar diferentes posibilidades, los independientes están en toda Europa. La diferencia entre Ciudadanos y Valls es que en el PP vamos a mantener las siglas", explica Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del PP en el Congreso.

Pablo Casado se está convirtiendo en el mayor fan de Albert Rivera. Con su búsqueda de independientes, sigue la estela del líder de Ciudadanos. Un partido que es el resultado de un patchwork de diversas procedencias, necesitado de crecer al ser tan 'joven'. "Copian todo lo que hacemos. Somos modernos porque bebemos de las fuentes de la sociedad. Nosotros lo hemos hecho desde siempre. Es lo que hay que hacer, aportar conocimientos del mundo civil. Todos fuimos independientes: Garicano, Valls, Villacís o yo mismo, que después de 30 años me metí en política perdiendo dinero", subraya Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos.

La exministra Isabel García Tejerina también considera que este es un trabajo en el que "se viene a perder, no a ganar. Hay mucha gente entre los ciudadanos que no quiere a los políticos. Si alguien tiene banquillo, es el PP. Pero necesitamos la renovación. Valls, es un socialista y a este partido pueden venir independientes siempre que compartan nuestro ideario".

Entre analistas políticos resulta obvio que, cuando los partidos recurren a fichajes estrella, es porque tienen un problema de imagen pública. Una veces funcionan, aunque la mayoría se convierten en un problema. "Casi nunca salen bien, por ejemplo, Garzón con Felipe. En este Gobierno es más fácil que encaje Nadia Calviño porque conoce mejor la administración que un astronauta como Pedro Duque, al que todo le parece marciano", aduce un notable socialista.

En los ayuntamientos es donde mejor funcionan, porque el componente personal está más agudizado, como el caso de Carmena en Madrid, que se ha convertido en paradigma del éxito de los independientes.

Y eso que, tras la caza de las ministras de Sánchez, siendo un buen profesional hay que tener muchas ganas para meterse en este lío. Estar dispuesto a soportar que investiguen hasta a tu prima. En principio los independientes ayudan a oxigenar el partido, pero luego les cuesta adaptarse al escrutinio permanente y a la burocracia y exigencias administrativas. "La experiencia de los independientes ha sido mala. Mira Garzón en el PSOE", vuelve a poner de ejemplo Joan Balldoví, de Compromis, para el que "el PP no está en su mejor momento para fichar independientes y, en el caso de Ciudadanos, ya veremos como sale Valls, yo creo que va a ser un fiasco".

En los partidos se tiende a considerar a los independientes una tabla de salvación. El exministro Zoido se atreve a hacer un retrato robot de su independiente ideal: "Estaría bien que fuera de la empresa privada, o de alguna fundación con compromiso social. La política se está poniendo muy complicada, porque se nos exige una transparencia absoluta".

Este PP de Pablo Casado, que cada día apunta con el dedo los profesionales del Gobierno, reconoce en privado lo difícil que les va a resultar encontrar un candidato que soporte la prueba de 'Don Limpio'. ¿Y qué personaje se va a arriesgar a que su prestigio profesional se dinamite y su vida sea sometida a un cruel escrutinio?

Le preguntamos a Joserra –que ha pasado de rivalizar con Casado en las primarias a ser su fiel escudero-, pero tiene mucha prisa porque se va con su presidente Pablo Casado a Bruselas a desprestigiar los Presupuestos. "Tiene ventajas y desventajas, no me descentres que me voy a Bruselas con Pablo".

A ver si de paso se traen a algún independiente en la maleta. Lo necesitan.

