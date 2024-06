Adiós a las botellas de plástico de siempre en España: el cambio impuesto llega antes de lo que crees

No, no eres tú, es que sí que ha ido cambiando el formato. Hablamos de las botellas de plástico en las que llevas un tiempo apreciando un cambio sustancial. Si eras de esas personas que guardan el tapón para entregarlo en puntos de recogida para proyectos solidarios y de repente, oh sorpresa, ya no se separa del envase.

Se trata de una cuestión que ha ido aumentando en el último año de forma decidida y progresiva por muchas compañías que dan un paso ecológico, en ocasiones adelantado, pero a todas luces obligatorio de forma inminente.

En definitiva, se trata de prepararse, de tenerlo todo listo para adaptarse a la normativa aprobada el pasado junio de 2019 por el Parlamento Europeo y que entrará en vigor a partir de julio de 2024. Es decir, en apenas 5 días.

El tapón unido o mecanismo de 'cierre adjunto'

Cabe destacar que este formato de envase recibe el nombre de 'cierre adjunto', una cuestión que ha despertado la necesidad de diversas soluciones de ingeniería industrial y de diseño de producto, puesto que no todos los envases de las marcas reunían las mismas características.

El objetivo de esta normativa comunitaria es el de que evitar que por el camino del proceso de reciclaje se pierdan tapones de plástico. Al unirlos al envase de esta forma se reduce la probabilidad de que este elemento se pierda en la cadena. Y es clave, puesto que el plástico del que está hecho el tapón es más 'valioso' -en términos de rentabilidad de reciclaje- que el propio plástico de la botella.