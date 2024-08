El invento de una niña de 14 años para luchar contra la sequía

Una niña australiana de 14 años llamada Rani East-Jeffs llevó a cabo un sistema en su casa para intentar poner freno al desperdicio de agua que realizaba su familia habitualmente en ciertos momentos, como por ejemplo cuando se espera que el agua alcance la temperatura adecuada. El método es sencillo, ya que solo se necesitan placas de circuito impreso, acoplamiento, tuberías y válvulas electromagnéticas.

Todo comenzó en clase, cuando se le encargó un proyecto para intentar reducir el consumo de agua en los hogares. La idea surgió mientras observaba el agua caer cuando esperaba que saliese más caliente. Cuando inició el trabajo, se dio cuenta de que en total desperdiciaba unos cinco litros de agua cada vez que se duchaba mientras esperaba que la temperatura se ajustara. Por lo que tras mucho investigar y tras numerosos intentos, logró desarrollar un invento que le permitía ahorrar hasta 2.628 litros de agua al año en un hogar promedio de cuatro personas.

El sistema detecta la temperatura del agua antes de que salga, de modo que si aún no se encuentra lo suficientemente caliente o fría no saldrá y circulará de regreso- por ejemplo al calentador de agua-, evitando así que el agua no se encuentra a la temperatura adecuada no se drene por el desagüe.

El invento ya está comercializándose

A pesar de que el proyecto no tenía por qué ser funcional, East-Jeffs lo hizo, según destacó su maestro en ABC, citado por The Cooldown. Del mismo modo, la niña llevó a una conferencia de jóvenes inventores su proyecto, con la suerte de que entre el público se encontraba la CEO y fundador de Edutech Australia- una escuela de ciencia y tecnología- Eman Soliman.

El invento ha ganado ya un premio como el mejor del estado, Ahora, la organización está ayudando a East-Jeffs a comercializar el sistema que ha desarrollado, que podría ser de bastante utilidad en áreas escasamente pobladas y donde el agua es escasa.