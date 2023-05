La flor de los olivos hace saltar todas las alarmas

Universal Images Group via Getty

Que la sequía está teniendo unas consecuencias devastadoras para gran parte de la flora y fauna en nuestro país no supone ninguna sorpresa para nadie, ya que todos somos testigos de que las altas temperaturas y la falta de agua está condicionando las campañas de recogida por toda la geografía española.

Un nuevo caso que se suma a esta problemática es el del olivo. La irregularidad y sobre todo, la bajísima cantidad de polen concentrada en los olivos, está teniendo efectos muy negativos en su floración.

Hasta ahora, se desconoce si se trata de que la floración ha terminado, si se ha quemado la flor o si directamente, ni siquiera se ha abierto en determinadas zonas. Esto ha alarmado a muchas organizaciones, como COAG Jaén, que ya alertan de la que puede ser una "segunda desastrosa cosecha", tras la de este año.

Segunda mala cosecha consecutiva

Durante la mañana del viernes ha tenido lugar la Feria Internacional del Aceite de Oliva, Expoliva, donde las asociaciones les solicitarán a las administraciones que rescaten las explotaciones agrarias de la provincia, ya que se encuentran en una situación límite tras la "anterior campaña desastrosa".

Entre las muchas dificultades a las que se enfrenta el sector del olivar, destacan la ola de calor tan agudizada e inusual para el cuarto mes del año, además de los problemas que se llevan arrastrando años, como la sequía persistente. Estos motivos hacen que, pese a ser muy pronto para sacar conclusiones, desde COAG aseguran que la próxima cosecha será media baja.

Debido a la primera ola de calor del mes de abril, la producción en parcelas de la conocida como Campiña Norte de la provincia jiennense, se ha adelantado la floración debido a que la flor se ha quemado o por el contrario, en las flores donde sí ha cuajado el fruto, este no es viable.

Se habla de parcelas y no de zonas, ya que hay lugares en los que una parcela no tiene nada y otra sí, llegando al punto de que hay olivos con flores quemadas y otras no.

El fruto no ha cuajado

Respecto al olivar de riego, hay que destacar que sí ha habido una buena floración, en la que sí ha cuajado. Pero esto depende de numerosos factores, algunos tan imprevisibles como que, en un día de mucho calor, la flor se quemó, mientras que si el día fue más fresco, pudo salir adelante. Por esto, muchos técnicos han comprobado que en muchas flores no ha sido viables y han perdido el fruto.

Todo esto también se ve influido por la baja polinización, que ha hecho que la floración se haya adelantado pero que estas no den aceitunas. Por otro lado, también se destaca que muchas de las flores no se han quemado sino que se han desecado y arrugado, como resultado de la baja humedad.

Por su parte, el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar en COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, ha indicado que se encuentran muy preocupados por aquellas familias en las que los ingresos dependen al 100% del campo . "Urge un plan de rescate, como ya lo ha habido para otros sectores, porque nos enfrentamos a una situación inédita que pone a la agricultura jiennense contra las cuerdas", exige Ávila.