Las olas de calor cuestan un dineral: las que España sufrió en 2025 restaron más de un punto al PIB nacional

Las olas de calor matan. Cada verano, cada año, la estadística lo prueba del modo más doloroso. 2026 no está siendo la excepción y desde España a un amplio número de países de nuestro entorno lo sienten en sus propias carnes, con la muerte de miles de ciudadanos. Personas de avanzada edad o con problemas de salud engrosan las tristes listas de decesos por golpes de calor, problemas respiratorios o circulatorios. Pero también hay que mencionar a los muchos trabajadores, en especial los que desarrollan su labor en exteriores.

Las olas de calor matan, sí, pero tienen otra dimensión que sigue golpeando a los países que las sufren. Económicamente son una ruina. España lo ha evidenciado a golpe de reducción del Producto Interior Bruto (PIB). Solo en 2025 el calor extremo redujo en más de un punto porcentual el PIB nacional. En concreto, en un 1'4%, según un estudio de Allianz Research.

Esa quita del 1'4% de la economía nacional se sustenta en una evidente pérdida de productividad en las peores fases de la ola de calor, pero igualmente influyen el deterioro de los bienes y la presión sobre las infraestructuras, como recoge La Voz de Galicia.

Europa en su conjunto no es ajena al golpe económico, pero los efectos a nivel colectivo son sensiblemente inferiores, con una bajada del 0'5% del PIB comunitario, frente al 104% español.

El dato europeo puede ir a peor este año, matizan preocupados los diferentes estudios especializados. Solo con la suma de calor extremo y sequía en las cuencas de ríos clave como el Rin y el Danubio, el continente ha perdido cerca de 440.000 millones de euros solo entre 2015 y 2018. Así lo afirma el think tank italiano Centro Euromediterráneo sobre el Cambio Climático (CMCC). Solo con ver el panorama actual y el peligro de supervivencia del propio Rin, como contamos recientemente, se intuye que esa factura crecerá.

Con todo, el principal peligro de 'ruina' lo viven los países del sur. España, Portugal, Grecia o Albania aparecen mucho más expuestos a la pérdida de poder económico por los requerimientos para responder a olas de calor cada vez más intensas, extensas y continuadas.

Otro motivo sobresale, la dependencia de sectores tan apegados a las condiciones climáticas como la agricultura o la construcción, cuyas actividades se ven seriamente recortadas en los peores embates de una ola de calor.