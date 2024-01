¿Acudiría Víctor Gutiérrez como invitado a El Hormiguero? Esta es su respuesta

A sus 33 años, Víctor Gutiérrez se ha convertido en uno de los diputados más jóvenes del actual Congreso. El secretario LGTBI del PSOE tomó posesión de su cargo hace un mes feliz y muy sonriente tras la salida de Óscar López. "Hoy es uno de los día más felices de mi vida. La realidad ha superado al mejor de mis sueños", contó en sus redes sociales al entrar en calidad de diputado en la Cámara Baja.

Después de ser más de 70 veces internacional con la selección española, Gutiérrez inició su andadura política en 2021 como secretario de Políticas LGTBI del PSOE. "Llevaba años haciendo activismo, pero me di cuenta que sólo desde la política se pueden cambiar las cosas", aseguraba hace un año a El HuffPost con motivo de la presentación de su libro, Balón amarillo, Bandera arcoíris, donde relataba el calvario que vivió en su infancia por ser gay y los tabúes en el mundo del deporte a los que tuvo que hacer frente por su orientación sexual. "Pensé que la enfermedad de mi padre era un castigo divino", contaba en el libro.

En esta nueva entrevista, ya como diputado, sometemos al dirigente a un rápido cuestionario para conocer, entre otros asuntos, cuál es su rival político 'favorito', quién es su principal referente del colectivo LGTBI, si es fan de Operación Triunfo o si acudiría como invitado a El Hormiguero. Estas son sus respuestas:

- Con quién te tomarías antes un café en el Congreso: ¿con Abascal o con Rafael Hernando?

- Con Rafael Hernando.

- Dime un líder político que no sea del PSOE al que admiras

- Me gusta mucho Gabriel Rufián. A nivel ideológico defendemos cosas muy diferentes, pero ha sido el primer político que me ha hecho darme cuenta de que te puede gustar la forma de comunicar de alguien sin estar de acuerdo con lo que dice. Y me ha encantado poder conocerle estos días en el Congreso.

- ¿Cuál es tu referente principal del colectivo LGTBIQ+?

Me quedaría, sin duda, con Pedro Zerolo. Él fue la cabeza visible de una generación de activistas que cambió la vida de millones de personas LGTBI y la deriva del país. Fue el gran artífice de que España fuera pionera en la defensa de los derechos LGTBI. Tuvo un papel fundamental en cambiar el chip de la sociedad y convertirnos en una más moderna y avanzada. Yo no le conocí personalmente, pero de niño me quedaba embobado escuchándole, porque yo ya sabía que era homosexual aunque lo escondía. Gracias a él supe que no me pasaba nada malo y que tenía que vivir mi identidad con orgullo.

- Cuando alguien dice la frase “yo no soy homófobo, tengo muchos amigos gays…”, ¿tú qué piensas?

- Eso es una 'red flag' total.

- Sólo puede pasar una cosa: que seas ministro o que la selección de waterpolo gana el oro Olímpico en París. ¿Con cuál te quedas?

Como yo no voy a estar en las olimpiadas, digo que ser ministro. Y mis compañeros no necesitan esto para ser campeones, porque lo van a ser.

- ¿Irías de invitado a El Hormiguero?

No me gusta nada El Hormiguero. No me gusta esa pseudo tertulia política que hay, que es un akelarre, y algunos comportamientos que todos conocemos. Por principios, no iría.

- ¿Alguna serie que estés viendo ahora y quieras recomendarnos?

- Estoy volviendo a ver Los Soprano, que hace mucho que no la veía. Y me estoy terminando Poker Face.

- ¿Y estás siguiendo OT?

- OT no lo estoy viendo como tal, pero por TikTok o por Twitter me entero de todo. A mí me gusta Álvaro Mayo, pero creo que está nominado esta semana. Hay drama nacional por esto. Sí vi en HBO Traitors, que me encantó.