El alcalde de León responde a las críticas por este polémico tuit: nunca un emoticono dio para tanto

Importante lío el que se ha montado en redes sociales con el alcalde de León, José Antonio Diez Díaz. En las últimas horas se ha hecho viral un tuit del edil socialista del pasado mes de noviembre, en el que, con el emoticono de guiñar el ojo, reaccionó a un polémico vídeo.

Un usuario de Twitter hizo un montaje en el que aparecía el alcalde de León apretando el botón que encendía las luces de Navidad, pero, en lugar de ese resultado, recreaba un ataque nuclear en Valladolid.

El perfil Crazy Ass Spanish Politics Moments se ha hecho eco de lo que ocurrió en noviembre y ha compartido con sus más de 38.000 seguidores lo que pasó. Algo a lo que el edil ha reaccionado con el mismo emoticono que entonces.

Unos hechos que le han costado numerosas críticas al alcalde socialista. Algunas de ellas desde dentro de su mismo partido, como ha ocurrido con el alcalde de Valladolid, Óscar Puente.

"La verdad es que con este tuit te has puesto a la altura de los que fantaseaban con colgarme en el ayuntamiento como a Musolini. Hay límites que no se deben sobrepasar por un mínimo de responsabilidad de la que, evidentemente careces. Me parece gravísimo. Decepción absoluta", ha asegurado en redes.

Pero, tras las críticas, José Antonio Diez se ha visto obligado a publicar un vídeo en el que matizaba los hechos y reconocía que no entendía "muy bien esta polémica que se ha suscitado con un meme que lleva en las redes desde el 26 de noviembre".

"Yo siempre lo tomé como algo de humor. Algo que, sin duda, demuestra que el humor, que es uno de los signos más evidentes de la inteligencia, en algunos casos está bastante ausente", ha señalado.

El alcalde de León ha explicado que no entiende y que le sorprende "la piel fina" que tienen Óscar Puente y "algún dirigente relevante del PSOE en Castilla y León".