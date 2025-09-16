Las elecciones en Castilla y León serán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP)

Las elecciones autonómicas de Castilla y León ya tienen fecha (siempre que no haya adelanto de las generales). Los comicios autonómicos se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026.

La fecha ha sido confirmada por el secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, minutos antes de participar en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Palencia.

No obstante, el propio Francisco Vázquez ha subrayado que en el supuesto de que Pedro Sánchez decidiera convocar un adelanto electoral nacional, Castilla y León haría coincidir las elecciones autonómicas en la misma fecha que las generales.