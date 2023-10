¿Está obligada Armengol a fijar ya la fecha para el debate de investidura de Sánchez?

El PP ha vuelto a exigir este jueves a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ponga ya fecha al debate de investidura de Pedro Sánchez una vez que el rey ha propuesto al líder socialista intentar formar gobierno.

En una rueda de prensa en el Congreso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho que Armengol se comporta como una "marioneta" del presidente del Gobierno e incluso del "prófugo" Carles Puigdemont al no poner todavía día y hora para el debate. Además, ha recordado que Feijóo sólo tuvo unas horas para pactar con ella su intento fracasado. "No tiene sentido que ahora no se haya fijado ya la fecha en las 48 horas siguientes al encargo del rey (...) Queremos que la presidenta fije la fecha porque no debe quedar en manos del candidato ni puede estar a expensas de un prófugo de la Justicia", ha insistido

Lo cierto es que ni la Constitución ni el reglamento del Congreso determinan plazo alguno para que la presidenta de la Cámara Baja convoque el pleno del debate de investidura. En los últimos años, la diferencia de días entre la designación del rey y el anuncio de fechas se ha movido en una horquilla de 12 a 24 días, a excepción de la candidatura exprés de Mariano Rajoy en 2016 para evitar la repetición electoral una vez que el PSOE decidió abstenerse. Por tanto, ni Armengol se está saltando el reglamento ni está haciendo algo diferente respecto a sus predecesores al esperar unos días para pactar con el candidato propuesta la fecha de su debate.

En la anterior legislatura, sin ir más lejos, el rey propuso a Sánchez como candidato el día 11 de diciembre de 2019 y, veinte días después, Batet anunció los días del debate de investidura. Casi los mismos que en su anterior vez, cuando tardó 25.

En la duodécima legislatura, que arrancó en 2016, la popular Ana Pastor también esperó 20 días hasta anunciar la fecha para el primer debate de investidura de Mariano Rajoy. Comunicó que había sido propuesto por el rey el 28 de julio y fijó el pleno el 18 de agosto.

Un año antes, en 2015, Patxi López anunció un 3 de febrero que Felipe VI había optado por Sánchez como candidato una vez que Rajoy 'se borró' de la investidura y el 15 de ese mismo mes anunció unas fechas para el debate que, a posteriori, tuvo que adelantar un día para evitar que la repetición electoral cayera en lunes. La demora, en ese caso, fue de doce días.

Por tanto, Francina Armengol no está obligada a fijar fecha para Sánchez el mismo día después de su designación. Cierto es que anunció la de Feijóo apenas horas después, aunque la suya venía forzada por el calendario: o se sometía a la investidura la última semana de agosto o ya a partir del 27 de septiembre para evitar que los nuevos comicios fueran en plenas navidades. Según el cruce de cartas entre ambos desvelado por LaSexta, Feijóo aceptó la fecha del 27 y Armengol la hizo pública.