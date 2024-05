Estos son los candidatos a las Elecciones Europeas en España 2024

El próximo domingo 9 de junio de 2024, España celebrará las elecciones al Parlamento Europeo. Aunque el proceso de votación para los ciudadanos será similar al de unas elecciones autonómicas o generales, los partidos que se presentan como candidatos a la Eurocámara son diferentes a los habituales. El pasado martes 14 de mayo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) con la lista de las 33 candidaturas definitivas para las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo, convocadas por el Real Decreto 363/2024 del 9 de abril, y que se celebrarán el 9 de junio de 2024.

Las candidaturas pueden ser vetadas por varias razones, como no cumplir con la obligación de paridad de género, que requiere al menos un 40% de un género y la misma proporción en cada bloque de cinco personas; no presentar las firmas de 15.000 electores o 50 cargos electos; o no tener suficientes candidatos en la lista. Por ejemplo, la candidatura Salamanca-Zamora-León Prepal fue rechazada por presentar solo 50 personas, cuando el mínimo requerido es de 61, el número total de diputados del Parlamento Europeo que España elige. Los partidos que no obtuvieron escaño en las elecciones europeas de 2019 han tenido que presentar al menos 15.000 firmas de ciudadanos como aval.

Los candidatos de cada partido

Dolors Montserrat, exministra de Sanidad y actual vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, vuelve a encabezar la lista del PP para las elecciones europeas. Destacada por su oposición a la amnistía en Bruselas, fue designada por el exlíder del PP, Pablo Casado, en 2019.

El PSOE anunció que Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, liderará su lista para las elecciones europeas. Ribera ha sido parte del Gobierno de Pedro Sánchez desde 2018 y ha ganado influencia, ascendiendo a vicepresidenta cuarta en 2020 y luego a tercera en 2021.

Jorge Buxadé, jefe de la delegación europea de Vox, encabeza nuevamente la lista del partido para las elecciones al Parlamento Europeo. Los tres primeros puestos en la lista también incluyen a Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta, exdiputado de Ciudadanos.

Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), lidera la candidatura de Sumar, una formación que reúne a parte de los socios de Yolanda Díaz del 23-J, incluyendo En Comú, IU, Más Madrid, Compromís y Chunta Aragonesista.

Irene Montero, exministra de Igualdad, es la candidata de Podemos. Confirmada por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en diciembre, Montero liderará la candidatura del partido para las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Jordi Cañas, portavoz nacional de Ciudadanos, encabeza la lista del partido para las elecciones europeas. Cañas es una figura destacada del constitucionalismo catalán.

Edmundo Bal, exportavoz de Ciudadanos, regresa a la política con su nueva formación, Cree, encabezando su lista para las elecciones europeas. Bal fue fichado por Albert Rivera para las elecciones generales de 2019 y volvió a la Abogacía del Estado en agosto pasado.

Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE, ocupa el segundo puesto en la lista de Izquierda Española para las elecciones europeas. La candidatura está liderada por Guillermo del Valle e incluye a Francisco Igea y Gorka Maneiro en los puestos 32 y 14, respectivamente.

Tomás Guitarte, exdiputado de Teruel Existe, encabeza la lista de la Federación de la España Vaciada, fundada a finales de 2022, para las elecciones europeas. La coalición busca centrar la política agraria en la Unión Europea.

El exconseller y eurodiputado Toni Comín será el candidato de Junts, tras ganar las primarias del partido con el 77% de los votos. Por su parte, ERC, Bildu y el BNG mantienen su alianza bajo el nombre Ahora Repúblicas, mientras que PNV y Coalición Canaria se presentan juntos como Coalición por una Europa Solidaria (CEUS).