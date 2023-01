Feijóo se vuelve a pronunciar sobre la crisis del PP y desvela lo que le dijo a Casado

A pocas semanas de que se cumpla el primer aniversario del día que todo saltó por los aires en el Partido Popular, la guerra pública entre el, por aquel entonces, líder popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el actual dirigente del partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha vuelto a pronunciar sobre lo que ocurrió aquel mes de febrero de 2022.

El presidente del principal partido de la oposición ha ofrecido una entrevista en El Confidencial en la que, entre otras cosas, ha hablado sobre lo que él le dijo a Casado en plena crisis.

"Yo con Casado no solo tengo amistad, sino también cariño personal y le he ayudado todo lo que he podido. También le he proporcionado mis opiniones, incluso sin que me las pidiera, e intenté que cosas que ocurrieron en mi partido no ocurriesen", ha detallado.

Tras ello, Feijóo ha sido preguntado por lo que pensó durante aquellos días y él ha reconocido que actuó de manera clara. "Intenté persuadir a Casado de que el enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid era absolutamente desacertado y que mi experiencia de gestión y de presidente de Galicia no avalaban ese enfrentamiento", ha defendido.

El líder del PP cree que Casado "no tenía otras alternativas" porque había elecciones en Andalucía que considera "determinantes". "Era el objetivo del año 2022 y si en eso hubiéramos fracasado, sería muy difícil enfrentarnos con éxito a las municipales y las generales de este año", ha añadido.

Feijóo ha explicado que cuando se reunieron los presidentes autonómicos con el exdirigente popular todos le trasladaron "la tensión que se estaba viviendo en el partido, en los territorios, emails de afiliados dándose de baja y, por tanto, las cosas se hicieron muy rápidamente y no se faltó el respeto a Pablo Casado".

Pese a sus palabras, el dirigente del PP ha reconocido en su entrevista en El Confidencial que Casado "tomó algunas decisiones durante un tiempo que no convencían a la mayoría del partido y, al final, en mi opinión, el partido actuó en legítima defensa".