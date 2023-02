Isabel Rodríguez reta a Feijóo recordándole a Casado: "Que sea valiente, como lo fue él"

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha retado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a posicionarse claramente sobre la moción de censura de Vox que va a liderar el veterano economista y expolítico del PCE, Ramón Tamames.

Durante una entrevista en el programa de TVE Cafè d'idees, que presenta la periodista Gemma Nierga, Rodríguez ha contado que el Gobierno afronta la moción "con respeto tanto a la figura del señor Tamames como a la figura constitucional".

La también ministra de Política Territorial ha destacado que esta moción será "una oportunidad perfecta" para mostrar a los españoles "el modelo de avance, justicia social y progreso del Gobierno frente a otros como los que representa la ultraderecha".

Entonces, Rodríguez ha retado a Feijóo a posicionarse: "Es una pena que el principal partido de la oposición, que algo tendría que decir, ande medio escondiéndose después de haber comido con uno o haber hablado con el otro".

"No sé por qué no los sienta a todos en la misma mesa y marca una oposición ante los españoles", ha añadido, señalando que ha oído al dirigente gallego del PP diciendo que se va a abstener. "Uno no se puede abstener de esto porque es un instrumento constitucional", ha sentenciado.

La ministra le ha retado a que sea valiente como el exlíder del PP, Pablo Casado: "Que sea valiente y diga que no, como fue Casado. Uno no puede banalizar una moción de censura para hacer lo que el denominó un show parlamentario. Hay que aportar rigor en el debate político".