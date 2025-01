Podemos romperá las negociaciones de Presupuestos con el PSOE si mañana se deroga el gravamen energético

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha avisado que su formación romperá las negociaciones sobre los Presupuestos con el PSOE si este miércoles el Parlamento deroga el gravamen para el sector energético aprobado por decreto ley.

En una rueda de prensa este martes, Sánchez Serna ha recordado que Podemos votó a favor de la reforma fiscal a cambio de que el Gobierno aprobara un impuesto a las empresas energéticas para 2025 para recaudar unos 1.100 millones de euros.

Sin embargo, ese impuesto no se aprobó y, en su lugar, se renovó el gravamen por decreto ley, y ahora su convalidación por el Congreso se torna difícil pues PP, Vox, PNV y Junts lo rechaza. "El problema de cuando uno negocia y no cumple con lo que se ha negociado, no cumple con lo pactado, es que se genera una situación de desconfianza", ha dicho Sánchez Serna sobre estos hechos.

A renglón seguido, el portavoz ha criticado al Gobierno por las negociaciones que ha mantenido con los grupos parlamentarios para aprobar el gravamen energético, y en concreto por no haber ofrecido contrapartidas a PNV y Junts, que no han asistido a ninguna de las reuniones.

"El resultado es que el Gobierno, que es el que tiene que armar las mayorías, como las arma en otras ocasiones para sacar otras medidas, pues ese trabajo no se ha hecho", ha concluido.

Por otro lado, Sánchez Serna ha detallado la posición que Podemos adoptará con los otros dos decretos leyes que se van a debatir y votar este miércoles.

En concreto, ha señalado que votará a favor del decreto ómnibus que incluye, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte o la prohibición del corte de suministros básicos a gente vulnerable.

En cambio, los cuatro diputados 'morados' votarán en contra del decreto para mejorar la compatibilidad entre pensión y empleo al entender que supone alargar la edad de jubilación, aunque esta medida pactada en su día por los agentes sociales parece salvada por el Gobierno ya que el PP ha anunciado que la apoyará.