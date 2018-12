'¿Cuáles son las claves para proyectar seguridad?' apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Luis M. Gil, fundador en Inspira y Avanza:

Para proyectar seguridad primero debes experimentarla, es decir, no puedes irradiar a otros algo que no tienes. Claro que hay maneras de fingir y crear una ilusión de seguridad, pero esto no es sostenible en el tiempo y más temprano que tarde suele notarse cómo se siente la persona en realidad.

Una de las formas que indudablemente ayuda a sentir y proyectar seguridad es la formación. Mientras más sepamos sobre el tema del que hablamos o nuestros conocimientos nos permitan sentir más en control de la situación nos mostraremos más desenvueltos y seguros. También es muy importante el lenguaje verbal y no verbal que utilices... hay algunas personas que dominan lo que quieren transmitir de manera natural, pero esta habilidad también puede aprenderse y pulirse con entrenamiento.

Finalmente, creo que otra de las claves más importantes es el conocerte a ti mismo. Ya no hablo del tema o del entorno, sino de tus propias fortalezas y debilidades... aquí es muy útil realizar meditaciones de manera periódica, tener espacios de reflexión personal o incluso la ayuda de un profesional que pueda guiarte en el proceso. Es un área en la que trabajo mucho, sobre todo con directivos de alto nivel que están constantemente sometidos a juicios externos y que deben tomar muchas decisiones, por lo que te puedo decir con propiedad que sí es posible realizar cambios que se vean en el corto plazo y que tengan un impacto positivo tanto a nivel personal como profesional.

