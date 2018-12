'¿Cuáles son los efectos positivos y negativos del ego?'apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Fernando Albert:

El ego no sólo se ciñe al "creerse mejor que los demás". Esta parte del ego realmente es la más insignificante y más fácil de eliminar. Es más importante conocerse, porque hay otras partes del ego en las que hay que centrarse.

¿De qué va el ego en realidad? Hoy en día podemos encontrar miles de respuestas a esta pregunta, pero yo voy a contestar basándome en mi experiencia y en otras personas a las que he tenido el placer de ayudar a lo largo de los años que llevo tratando estos temas.

En el fondo, el ego es un mecanismo de autodefensa, un proceso mecánico conectado a nuestros instintos más primitivos. Vivimos en un mundo donde la competencia es máxima, donde el pez grande se come al pequeño. Esto no es diferente para los animales con los que compartimos este planeta, ellos deben de luchar aún más por su sobrevivencia.

El ego está conectado a nuestro instinto más primitivo, de "lucha o huida", así de simple. Nuestro ego sólo se centra en crear una vida lo más óptima, cómoda y tranquila. Es por este motivo que la sociedad cada vez está más robotizada y apartada de sí misma. La sociedad hoy en día, nos pone las cosas cada vez más fáciles y nuestro ego agradece mucho todo ese confort, acomodándose sin intentar seguir creciendo.

Nuestro ego nos ayudará a decidir qué acción tomar durante un momento difícil, y esta decisión, generalmente será la mejor para nuestra seguridad física y para nuestro mayor confort. Como humanos, durante nuestro desarrollo en la infancia empezamos a desarrollar nuestro ego, y cuando llegamos a la pubertad, nuestro ego se empieza a transformar para enfrentarse a la vida como un adulto, y según se va desarrollando la vida, este también. Es aquí donde, muchos de nuestros traumas causados por nuestros padres pueden afectar a nuestro ego y por lo tanto, a nuestra vida en general.

Como podéis comprobar, el ego forma parte de nosotros y no podemos negarlo como tal, sino tenerlo bajo control.

Es importante escuchar al ego si hay un peligro inminente o si hay algo que nos va a perjudicar gravemente, pero esto deberá de basarse en nuestro juicio. Aunque el ego de muchas señales de peligro que no son correctas, no hay que olvidar que es uno de nuestros mecanismos de protección en esta sociedad y tampoco queremos eliminarlo.

¿Que cosa tiene de malo? Nuestra meta como seres humanos es crecer espiritualmente, ganar experiencias en la vida y fortalecer nuestra alma con experiencias. Si todo está en orden, el ego "estará" contento. Sin embargo, cuando hay algún reto en la vida, el ego nos puede dar consejos que solo nos perjudican, o que no sean certeros. La falta de progreso personal, profesional y espiritual puede ser una realidad si solo escuchamos al ego, por lo tanto, no debe ser nuestro consejero.

El egointentará de todas las maneras posibles que todo siga igual. Digamos que tenéis un trabajo donde más o menos ganáis bien y todas las tareas se desarrollan óptimamente. Un buen día, os llega una oferta para una posición de manager en otra empresa donde el sueldo será mucho mayor. Os dais cuenta que esta oferta es algo que lleváis años esperando. De este modo, os invade el miedo. Si estás en balance, no tiene porque, pero tendrás que cuestionarte cosas.

Nuestro ego nos recordará constantemente lo bien que estamos ahora y que no hace falta complicarse la vida tomando un camino más difícil.

Empezáis a dudar si realmente sois capaces de aceptar dicho puesto de trabajo y empezáis incluso a sentirnos incómodos y pensáis que el trabajo de ahora está bien... ¿Es esto posible? Sí, y además es una situación bastante frecuente. Esto es, amigos míos, el ego.El ego sólo es capaz de ver que todo está en orden y que no te falta de nada, por lo tanto, ¿para qué cambiar? El ego quiere ver que estés bien, ya que es un estado natural óptimo y primitivo, el encontrar la zona de confort y no moverse de ella.

¿De qué manera nos afecta? Nuestro ego nos recordará constantemente lo bien que estamos ahora y que no hace falta complicarse la vida tomando un camino más difícil. Como bien sabéis, el que decide tomar el camino del progreso (ya sea profesional, espiritual o personal), va a tener retos adicionales. Es importante que entendáis que, si tenéis algún reto en vuestro camino, significa que lo podéis superar. No os dejéis engañar por el miedo de vuestro ego. Realmente, no es muy difícil dominar al ego, pero es importante tener una buena fuerza de voluntad.

Realmente, este asunto no tiene ningún secreto. Es importante que sepas lo que quieres hacer, y que lo hagas. Si tienes que salir de tu zona de confort, hazlo. ¡La magia está fuera de la zona de confort! Cuando empieces a "desobedecer" a tu ego y encuentres el desarrollo personal, será cada vez más fácil. No podemos eliminar a nuestro ego, pero podemos "bajarle el volumen".

Es muy importante conocerse a uno mismo y tener una fuerte conexión con tu propia mente.

Esta preguntaapareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento, capacitando a la gente a aprender unos de otros y comprender mejor el mundo. Puedes seguir a Quora en Twitter y Facebook. Más preguntas:

Síguenos también en el Facebook de HuffPost Blog