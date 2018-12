'¿Qué tipo de personas nunca tienen éxito en la vida?'apareció originalmente en Quora, un lugar para adquirir y compartir conocimiento y entender mejor el mundo.

Respuesta de Alfonso Correa, psicólogo:

El éxito es algo relativo para cada persona pero podríamos decir que una definición general es la de tener satisfacción en todas las áreas de la vida, eso incluye la espiritual, la familiar, la de realización personal, salud, afectiva, profesional y financiera entre otras.

Las personas que nunca tienen éxito son las que generalmente se enfocan en solo una área, pero en las demás son muy pobres y tienen un desbalance en su vida. Por lo general, las personas poco exitosas tienen en común las siguientes características:

1. Mediocridad: Las personas que no dan su 100% en algún área de su vida generalmente sufren en muchas áreas. Son descuidados financieramente, mediocres en su trabajo, no hacen lo que les gusta, tienen malas relaciones con su familia sin ningún interés por arreglarlas. La falta de ambición para su profesión genera una incapacidad de relacionarse con los demás y tener una pareja. En muchos casos, suelen tener pésima alimentación, hábitos y les falta un propósito diario. No tienes que ser un Dalai Lama para ser feliz pero tener un proposito personal que te ayude a levantarte diariamente, ese propósito te hará trabajar duramente en cualquiera de las áreas.

2. No hacen los que les gusta: Hacer lo que les toca solo por dinero, o porque todo el mundo lo hace, es uno de los mayores fracasos personales. La insatisfacción que se genera lleva al fracaso personal. Encuentra tus pasiones y busca la forma de que hagan parte de tu vida, que te llenen de gozo y felicidad.

3. Falta de disciplina: No importa lo que estés emprendiendo si lo dejas a media no te dará frutos, la mayoría de le gente le cuesta terminar las cosas y no termina lo que empieza, no confían en el proceso y buscan resultados rápidos. Si escoges algo para hacer hazlo hasta el máximo, hazlo hasta el reconocimiento personal o social, vuélvete el mejor en algo así sea en ser feliz.

4. Sacrifican lo importante y priorizan lo banal: Hay cosas en la vida que dan mucho placer, algunas son inmediatas y otras toman tiempo, las personas fracasadas generalmente son esclavas de lo banal y el placer. Salir con los amigos en vez de estudiar o trabajar en un proyecto, salir de fiesta en vez de ir al gimnasio, ir a tomar cerveza o comer hamburguesa en vez de seguir la dieta. Ese tipo de cosas no son malas pero sí pueden serlo si no priorizas lo importante en tu vida, que es lo que te dará satisfacción en el futuro.

5. No se levantan por un propósito: Como dije en el primer punto, si no tienes la más mínima razón de por qué te estas levantando tu vida caerá en un abismo oscuro, aburrido y triste donde la monotonía te carcome diariamente. Esa es una de las razones por las que el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la depresión la primera causa de hospitalización. Las personas no tienen ni idea del por qué deben seguir respirando. La respuesta no está en solo construir una empresa y demás cosas, el propósito es personal, no te lo puede dictar la sociedad.

