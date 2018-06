‘Celtiberia way’: La Piedra Rosetta de Malasaña

RAFAEL MORAL Calle Espíritu Santo. Barrio de Malasaña, Madrid.

Cómo descifrar un barrio a partir de esta jugosísima y celtibérica Piedra de Rosetta: la pizarra de 'sugerencias' en la terraza de un bar.

Barrio alegre, saciado de paz aromática desde tiempos del flower power (tanto por los que pudieron ir a San Francisco con una flor en el pelo en el 'verano del amor' como los que no), que tras la época de los viajes exploratorios a la Vía Láctea y otros lugares del espacio (o "al calor del amor en un bar"), y después de la llegada del take it easy de la post-New Age de Paulo Coelho, ahora quiere latir a sesenta pulsaciones por minuto.

Todo ello está descrito jeroglíficamente en esta pizarra; no hay más que traducir:

El homenaje floral. El recordatorio de no perfumar más, que ya hoy es un barrio aseado por fuera y por dentro. El respeto al descanso de los que ya tienen un lugar donde guardar el equilibrio de espíritu. Los horarios ordenados, donde ya no todo puede ser como en aquellas "ambiguas horas que mezclaban al borracho y al madrugador", como cantó el trovador. Y donde, definitivamente, los camareros son el orden, no los agitadores, porque ya somos capital culta y zona cero del vintage celtibérico; no vayamos ahora a ahuyentar a la nueva clase media local y turística.

Una pizarra de 'sugerencias' de un bar es una jugosa y valiosísima Piedra de Rosetta celtibérica.